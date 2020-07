V Braziliji in ZDA rekordne številke okuženih in umrlih

V Braziliji število žrtev novega koronavirusa preseglo 60.000

V ZDA potrdili rekordnih 52.000 novih okužb

Ključni poudarki:

7.40 Trump podpira nošenje mask

Predsednik ZDA, ki je znan po tem, da kljub pandemiji novega koronavirusa ne nosi zaščitne maske in meni, da niso potrebne za zaščito, je v sredo zatrdil, da nošenje mask podpira. Ponovil pa je, da ni potrebe, da bi bile obvezne v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja virusa.Potem ko ga je po vrsti demokratov v sredo eden vodilnih republikancev, senatorpozval, naj v času naraščanja okužb in smrti zaradi covida-19 v ZDA da ljudem primer in vsaj občasno nosi masko, je Trump v pogovoru za Fox Business Network zatrdil, da podpira maske. Dodal je, da nima težav z nošenjem maske v javnosti, saj mu je všeč, kako izgleda. Meni da je podoben osamljenemu jezdecu, izmišljenemu liku iz ameriške kulture. Znova je napovedal, da bo koronavirus izginil.Univerza Johnsa Hopkinsa je medtem v sredo zvečer po lokalnem času poročala o rekordnih 52.000 novih okužbah v ZDA v zadnjih 24 urah. V državi so tako doslej potrdili že skoraj 2,7 milijona okužb, zaradi covida-19 pa je umrlo več kot 128.000 ljudi.Po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje so v preteklih 24 urah zabeležili več kot 1000 žrtev covida-19.Brazilija je za ZDA druga najbolj prizadeta država v pandemiji covida-19 tako po številu okužb kot po številu mrtvih. V zadnjem tednu beležijo največje število žrtev na svetu. Za zdaj nič ne kaže na zmanjševanje števila okužb in smrtnih primerov. V državi z 212 milijoni prebivalcev so v preteklem dnevu potrdili več kot 46.000 novih primerov okužbe, skupaj pa že 1,44 milijona, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da je dejansko število še precej višje. Največ mrtvih, 14.700, so našteli v zvezni državi Sao Paulo, sledi Rio de Janeiro z več kot 10.000 žrtvami.Brazilska vlada je sicer v torek za 30 dni prepovedala vstop tujcev v državo. Izjema so tujci z delovnimi ali študentskimi vizumi in tisti, ki živijo ali imajo družino v Braziliji. Dovoljen je tudi tranzit potnikov v druge države preko brazilskih letališč.