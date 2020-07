V Braziliji nov žalosten rekord pri številu okuženih in umrlih

KLJUČNI POUDARKI : V Braziliji nov rekord okužb in smrti zaradi koronavirusa.

V ZDA je za koronavirusno boleznijo 19 v zadnjem dnevu umrlo še 1267 ljudi. FOTO: Marco Bello/Reuters

Avstralija je danes potrdila rekordno številnih okužb z novim koronavirusom in najbolj smrtonosen dan od začetka pandemije covida-19, potem ko se je virus začel širiti po domovih za starejše. Samo v zvezni deželi Viktorija so potrdili 13 smrti in 723 novih okužb, kar je precej nad državnim rekordom v ponedeljek, ko so potrdili 549 okužb.V Melbournu, prestolnici Viktorije, so že tretji teden v veljavi karantenski ukrepi in oblasti upajo, da bodo počasi spravile pod nadzor izbruh, a naraščajoče število novih okužb počasi razblinja te upe. Premier Viktorijeje opozoril, da je porast okužb in smrti povezan predvsem s primeri v domovih za starejše. Večina umrlih je bila starejših od 70 let.V ZDA je za koronavirusno boleznijo 19 v zadnjem dnevu umrlo še 1267 ljudi, s čimer je število smrtnih žrtev novega koronavirusa v sredo preseglo 150.000, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa. Potrdili so tudi več kot 68.000 novih okužb z novim koronavirusom. Med okuženimi je tudi kongresnik , zato so v predstavniškem domu od danes obvezne maske. Predsednica predstavniškega domaje v sredo odredila, da morajo od danes vsi člani predstavniškega doma in osebje nositi zaščitne maske. Zagrozila je tudi, da bodo varnostniki vse, ki bodo to pravilo kršili, pospremili iz poslopja.Odločitev je sprejela, potem ko je republikanski kongresnikprek twitterja sporočil, da je okužen z novim koronavirusom ter da nima simptomov. Čeprav je bilo nošenje mask v predstavniškem domu doslej priporočeno, jih kongresnik iz Teksasa ni uporabljal. Nazadnje se je v torek udeležil zaslišanja pravosodnega ministra. ZDA, ki jih je pandemija covida-19 najhuje prizadela, so doslej zabeležile več kot 4,4 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 150.713 ljudi.Z brazilskega ministrstva za zdravje so v sredo sporočili, da so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 69.074 novih okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo 1595 ljudi, kar je prav tako rekordno število za en dan. Kljub temu so brazilske pristojne službe več letališč po državi za najmanj 30 dni znova odprle za tujce.V največji južnoameriški državi z 210 milijoni prebivalcev so doslej potrdili skupno več kot 2,55 milijona okužb z novim koronavirusom. Za covidom-19 je umrlo več kot 90.000 ljudi, s čimer se Brazilija po številu okužb in smrtnih žrtev uvršča na drugo mesto, za ZDA. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da so zaradi majhnega števila testov v Braziliji dejanske številke verjetno bistveno višje od uradnih. Nekatere znanstvene študije so pokazale , da je verjetno okuženih sedemkrat več ljudi, število smrtnih žrtev pa je enkrat višje, kot kažejo uradni podatki.Velika Britanija namerava za ponovni zagon televizijske in filmske produkcije ustanoviti sklad v vrednosti 500 milijonov funtov (550 milijonov evrov). Britanski minister za kulturoje v torek predstavil shemo, po kateri bo vlada prevzela vlogo zavarovalnice in tako pomagala produkcijam, ki bodo utrpele izgubo zaradi covida-19.Kot piše britanski The Guardian, sta se televizijska in filmska produkcija v Veliki Britaniji zaradi koronavirusne krize ustavili, kar je pripeljalo do zamika tako pri filmih kot pri televizijskih serijah, kot sta Na dolžnosti in Birminghamske tolpe. S sproščanjem omejitev želijo producenti znova zagnati produkcije, a jih ne morejo, saj zavarovalnice ne ponujajo kritja za covid-19. »Zavarovanje produkcije je bistven del pri nastajanju televizijskih programov in filmov,« je povedal generalni direktor Zveze filmskih in televizijskih producentov (Pact). Dodal je, da od zaustavitve javnega življenja ni bilo mogoče skleniti zavarovanja za izgubo zaradi covida-19.