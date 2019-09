V Bruslju in drugod želimo postati prepoznavni še pred predsedovanjem

varnost in mednarodno sodelovanje, Mally omenja zlasti situacijo na Zahodnem Balkanu, njenem gospodarskem napredku in približevanju evropski integraciji

Odtisi predsedovanja že vidni na terenu



Julija so na Letališču Jožeta Pučnika začeli gradbena dela za razširitev potniškega terminala, po katerem naj ne bi bilo več ozkih grl. Nameravajo ga odpreti poleti leta 2021, tik pred začetkom predsedovanja. Sedanja zmogljivost se bo z obravnave 500 potnikov na uro povečala na 1250.



Konec avgusta je v javnosti veliko razburjenja povzročila informacija, da je že prejšnja,



Septembra je zunanje ministrstvo v Bruslju kot dislocirano enoto slovenskega veleposlaništva ustanovilo Slovensko hišo, namenjeno promociji domače inovativnosti, znanosti, umetnosti in turizma. Operativno bo začela delovati najpozneje konec junija, posebno intenzivno bo delovala med predsedovanjem. Okvirni stroški njenega delovanja bodo znašali 1,34 milijona evrov.



Ljubljana – Priprave na slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije, ki se bo pričelo avgusta 2021, so v polnem zamahu, delo pa je vlada danes okrepila s sprejemom prvega osnutka prednostnih nalog. Kot je pojasnil, vodja projekta in državni sekretar v premierovem kabinetu, se naslanjajo na ključne evropske izzive in strateško agendo , ki jo je že junija sprejel Evropski svet.Prioritete bodo v nadaljevanju še zoožali, predvsem glede na to, kaj bo v času predsedovanja aktualno, kaj nam bo na mizi pustili predhodnica pri predsedovanju Portugalska (pa tudi Nemčija) in kakšna znanja bodo imeli kadri, ki bodo vanj vključeni.»Osemdeset odstotkov agende je podedovane. Gre za zadeve, ki jih predhodna predsedstva pustijo nerešena na mizi. Petini zadev pa lahko damo svoj pečat,« je naštel Mally.Na nadgradnjo osnutka denimo utegneta vplivati tako brexit kot tudi pogajanja o evropskem proračunu ter prioritet nove evropske komisije. Njeno novo sestavo bo prihodnji teden predstavila predsednica Ursula von der Leyen S pripravami hitijo, ker želijo, da država v Bruslju in drugod postane prepoznavna še preden prevzame žezlo predsedovanja, poleg tega pa gre za kadrovski, logistični in promocijski zalogaj, katerega organizacija terja mnogo časa.