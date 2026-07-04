V Bruslju pozivi k izključitvi celotne SDS iz EPP

V Bruslju odmeva odločitev odločitev Evropske ljudske stranke (EPP), da iz svojih vrst izloči slovenskega poslanca Branka Grimsa (SDS/EPP). V stranki v evropskem parlamentu so Grimsu, delovanje v EPP omejili že januarja. Med drugim mu namreč očitajo pomanjkljivo delovno etiko in nadaljevanje delovanja proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Odločitev je danes pozdravilo Napredno zavezništvo socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D). »Napovedana poteza EPP, da zaradi povezav s skrajno desnico izključi evropskega poslanca Grimsa – tesnega Janševega zaveznika – je dobrodošla novica,« so zapisali. Vendar pa se v levosredinski stranki sprašujejo, »ali gre res za osamljen primer?«.

»Kot smo opozorili v naši Ljubljanski deklaraciji, mora EPP za obrambo Evrope pred skrajno desnimi silami, ki so naklonjene Trumpu, iz svojih vrst izključiti celotno Janševo stranko,« so zapisali in pozvali EPP naj se »kritično pogleda v ogledalo«. »Njeno podobo vse bolj oblikujejo skrajno desni politiki v njenih lastnih vrstah, ki skupino potiskajo vse bolj v desno,« so še opozorili.

Na njihov poziv se je že odzval slovenski premier Janez Janša. »V desetih letih boste le še spomin. Slab. Adijo,« je napovedal.