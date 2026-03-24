V Bruslju o Golobovem pismu, o vmešavanju v volitve poročajo tudi tuji mediji

V Bruslju še preučujejo pismo, v katerem je premier Robert Golob pretekli četrtek Evropsko komisijo pozval, naj razišče primer domnevnega tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji, so danes navedli na komisiji.

»Preučujemo pismo in nato bomo v ustreznem času odgovorili premierju,« je povedal tiskovni predstavnik komisije Thomas Regnier.

Dogajanja v zvezi z domnevnim vmešavanjem zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube v parlamentarne volitve v Sloveniji ni želel dodatno komentirati, saj da preiskavo izvajajo pristojni nacionalni organi.

Golob je pretekli četrtek ob robu vrha EU v Bruslju v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen pozval komisijo, naj razišče primer tujega vmešavanja v volitve v Sloveniji in na podlagi tega primera pripravi učinkovitejši odziv na podobne primere v prihodnje v drugih državah članicah unije.

To je storil, potem ko je pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji v javnost prišla vrsta anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne. Tja pa so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina so v začetku preteklega tedna razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki je v preteklosti uporabljala tovrstne metode. Po virih Mekine naj bi se predstavniki podjetja 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je nato sekretariat Sveta za nacionalno varnost »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji«.

Evropskega ščita za demokracijo je že vzpostavili Evropski center za demokratično odpornost, ki omogoča sodelovanje med državami članicami in civilno družbo na tem področju, je povedal Regnier. Večjo odpornost demokracij pa zagotavlja tudi akt o digitalnih storitvah, je dodal.

Poročajo tudi tuji mediji

O dogajanju v zvezi z afero danes poroča tudi The Wall Street Journal. Kot navajajo, naj bi slovenske oblasti ugotovile, da je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube poskušalo vplivati na volitve z operacijo tajnih agentov, ki so se predstavljali kot investitorji, navezovali stike s političnimi akterji in jih skrivaj snemali z namenom diskreditacije vlade. Janez Janša naj bi za omenjen mediji dejal, da se v naslednjih dneh pričakujejo novi posnetki.

Že pred časom so o dogajanju poročali Reuters, AP, AFP, Politico, Guardian ... V nedeljo je Financial Times poročal, da je Robert Golob po tesni zmagi nad populistom Janezom Janšo, zaveznikom Donalda Trumpa, napovedal dolge pogovore o oblikovanju koalicije. Po poročanju FT je bila volilna kampanja zaznamovana z očitki o tujem vmešavanju, vključno z izraelskim zasebnim obveščevalnim podjetjem Black Cube, ki naj bi obiskalo Ljubljano večkrat, da bi posredno povečalo podporo Janši. Nacionalni varnostni svet je potrdil dokaze o »direktnem tujem vmešavanju.« Oblast pričakuje težave pri oblikovanju stabilne koalicije, medtem ko naj bi Janša zaradi krhke prihodnje koalicije že napovedal predčasne volitve, so še zapisali.