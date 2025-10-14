V Bruslju Sloveniji odobrili izplačilo dodatnih 440 milijonov evrov za okrevanje

Evropska komisija je danes odobrila četrti zahtevek Slovenije za izplačilo sredstev iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi, vredno nekaj manj kot 440 milijonov evrov. Slovenija bo tako po izplačilu skupaj prejela 69 odstotkov vseh sredstev, ki so ji na voljo v okviru mehanizma, oziroma 1,54 milijarde evrov, so navedli v Bruslju.

Zahtevek, ki vključuje peti in šesti obrok nepovratnih sredstev ter tretji obrok posojil, se nanaša predvsem na izpeljane reforme in naložbe na področjih dolgotrajne oskrbe, zdravstva, javnega potniškega prometa, železniške infrastrukture in energetske učinkovitosti.

Na komisiji so med ukrepi, ki jih je morala Slovenija izvesti za izplačilo teh sredstev, izpostavili celovito reformo dolgotrajne oskrbe in shemo o skrajšanem delovnem času, ki je podjetjem na razpolago v primeru naravnih nesreč ali nenadnega poslabšanja gospodarskih razmer.

Na slovenskem uradu za okrevanje in odpornost, ki koordinira porabo sredstev za okrevanje, so ob vložitvi zahtevka konec junija omenili še predložitev zakonodajnega predloga za celovito spremembo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v državni zbor. Ta je sredi septembra reformo že potrdil, a ji grozi referendum. Pobudniki referenduma so 40.000 podpisov začeli zbirati pretekli teden.

Komisija je sklenila, da je Slovenija izpolnila vseh 21 mejnikov in šest ciljev, vključenih v zahtevek. Po odobritvi na Svetu EU, za kar ima ta štiri tedne časa, ji bo tako izplačala 439,7 milijona evrov.

Skupaj bo tako Slovenija po tem izplačilu prejela 1,54 milijarde oziroma 69 odstotkov od 2,23 milijarde evrov, kolikor ji je na voljo v okviru evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi. Ob tem je izpolnjenih 45,5 odstotka vseh mejnikov in ciljev. Rok za izpolnitev ciljev in mejnikov, na podlagi česar članice prejemajo izplačila, se bo sicer iztekel 31. avgusta prihodnje leto.