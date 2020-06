V ljubljansko urgenco v soboto vstopila okužena oseba

V soboto ponoči je dežurno službo ZD Ljubljana v prostorih UKC Ljubljana obiskala oseba, o kateri se je kasneje izkazalo, da je bila pozitivna na covid-19, so sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Okužena oseba je v skupni čakalnici službe nujne medicinske pomoči, internistične prve pomoči in urgentnega kirurškega bloka sicer nosila masko in vzdrževala varnostno razdaljo.Kljub temu da je nevarnost okužbe majhna, NIJZ poziva bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili v času od sobote, 20. 6., od 22. ure do nedelje, 21. 6., do 7. ure v čakalnici Urgentnega bloka UKC Ljubljana, naj v prihodnjih dveh tednih opazujejo svoje zdravstveno stanje. V primeru znakov akutne okužbe dihal naj po telefonu pokličejo svojega osebnega zdravnika in mu poleg opisa simptomov povedo tudi, da so se v omenjenem času nahajali v čakalnici UKC Ljubljana.Več podrobnosti in navodila za primerno ravnanje v takih primerih bodo predstavniki ZD Ljubljana, UKC Ljubljana in NIJZ predstavili v skupni izjavi.