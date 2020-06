FOTO:V čakanju novega vodstva SiDG

300.000 evrov bo SiDG letos investiral v Snežnik.

7,2 milijona evrov bi stala posodobitev Snežnika.

Žago bi morali posodobiti že pred 15 leti. Foto Simona Fajfar

Predvidene naložbe

Strateški načrt je predvideval štiri lesnopredelovalne centre po Sloveniji. Ob preverjanju rentabilnosti se niso izkazali za upravičene. Novo vodstvo SiDG bo strateški načrt revidiralo.

– Dokler ne bo potrjeno novo vodstvo podjetja Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki bo pripravilo strateški načrt, ki ga bo potrdila vlada kot skupščina, ni mogoče govoriti o večjih naložbah v Snežnik ali druge nekoč načrtovane lesne centre. Je pa študija rentabilnosti potrdila, da bi bil od predvidenih štirih najuspešnejši lesnopredelovalni center podjetja Snežnik, je ob obisku SiDG in Snežnika dejala, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.Kmetijska ministrica je včeraj obiskala sedež podjetja SiDG v Kočevju in njegovo hčerinsko podjetje Snežnik v Kočevski Reki, kjer se je seznanila z razmerami in okvirnimi načrti za prihodnje. Toda o natančnejših načrtih ni mogoče govoriti, ker jih bo na novo zastavilo oziroma bo revidiralo že pripravljeno strategijo novo vodstvo SiDG. Nadzorni svet SiDG je namreč v začetku maja odstavil direktorja Zlatka Ficka in na njegovo mesto imenoval dosedanjega predsednika nadzornega sveta, ki bo najkasneje v enem letu poskrbel za imenovanje novega poslovodstva.To se bo, je poudarila Pivčeva, takoj lotilo strateškega načrta, ki je bil sicer že pripravljen, a ne sprejet. Predvideval je štiri lesnopredelovalne centre po Sloveniji, ki pa se ob preverjanju rentabilnosti niso izkazali za upravičene oziroma je bil najuspešneje zastavljen v Snežniku. Novo vodstvo SiDG bo revidiralo strateški načrt, s katerim se sicer že zamuja. Pivčeva je ob tem dejala, da ne dvomi, da bo strateški načrt SiDG zagotovo ambiciozno zastavljen.Vmesni čas, ko se čaka na novo upravo SiDG in strateški načrt, pa ne bo vplival na zaposlene ne v SiDG in ne v Snežniku, je dejala Pivčeva. Letos bo SiDG, ki je lani ustvaril 66 milijonov evrov prihodkov in 11,4 milijona evrov čistega dobička, v Snežnik investiral 300.000 evrov. Postavili bodo novo lupilno linijo, s katero bodo lahko olupili 100.000 kubičnih metrov hlodov.Premik v razvoju Snežnika, kjer je 150 zaposlenih in kjer z razrezom lesa zdaj ustvarijo od 45 do 70 odstotkov prihodkov na mesec, pa bo pomenila že dolgo načrtovana naložba v novo žago. Zdaj na leto razžagajo 60.000 kubičnih metrov hlodov, z novo žagalnico, kar bi bila naložba, ocenjena na 7,2 milijona evrov, pa bi jih 100.000 kubičnih metrov. S posodobitvijo, je dejal, direktor podjetja Snežnik, bi zadostili potrebam SiDG v kočevsko-ribniški regiji.Kdaj bo podjetje SiDG, ki gospodari z 234.986 hektari državnih gozdov, kar je skoraj 12 odstotkov površine države Slovenije, imelo vodstvo, ki bo pripravilo oziroma revidiralo načrt razvoja, ki ga bo potrdila vlada, Pivčeva ni vedela povedati, upa pa, da čim prej. Se je pa strinjala, da bi morali v Sloveniji potencial lesa oziroma gozda – ta prekriva skorajda 60 odstotkov površine države, od tega je 12 odstotkov državnih gozdov – izkoristiti v razvojnem smislu.