V času te vlade je šlo mimo ekonomsko-socialnega sveta »kup zakonov«

Zastoj delovanja ESS, ki je nastal, potem ko se premier Robert Golob ni udeležil za petek napovedane seje ESS, bi lahko vlada izkoristila za nadaljnje vlaganje neusklajenih predlogov zakonov, posebej zdravstvenih, v DZ, so opozorili predstavniki reprezentativnih sindikalnih central. Vlado so zato pozvali k spoštovanju socialnega dialoga. Trenutni predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu (ESS), sicer tudi vodja Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma dejal, da tako kot delodajalska tudi sindikalna stran ugotavlja, da vlada krši pravila o delovanju ESS.

Ob zadnjem primeru, ko je v DZ poslala neusklajen predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, je podčrtal, da mora biti za tovrstne zakonske predloge ESS zagotovljenega dovolj časa, »da se rešitve lahko natančno pretehta, se jih osvetli z vseh vidikov, zaradi česar so tudi boljše, bolj legitimne, ne nazadnje pa jih je tudi lažje implementirati v praksi«.

Glede na to, da je delo ESS skladno z odločitvijo delodajalcev zastalo, dokler se seje oz. točke o socialnem dialogu ne bo udeležil Golob, in da imajo v sindikatih informacije, da bi lahko vlada ta čas izkoristila za nadaljnje pošiljanje zakonskih predlogov v DZ mimo ESS, je vlado pozval k spoštovanju socialnega dialoga, premiera pa, naj čim prej sporoči možne termine, kdaj bi lahko prišel na ESS. Poziv mu je bil sicer posredovan pred približno dvema tednoma, a se nanj še ni odzval.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je potrdila, da vlada socialni dialog vodi nedosledno, da sklici sestankov pogajalskih skupin prihajajo tik pred zdajci ali pa so tik pred zdajci odpovedani, da se na sejah ESS ali celo po njih spreminja vsebina predlogov.

Ne glede na to pa sindikalna stran ne pogojuje dogovarjanja na ESS z udeležbo predsednika vlade, se je obregnila ob delodajalce. »Zdi se, da je situacija nekako taka, da gre delodajalcem ustavitev na roko, ker gre za njihove žepe, vlada pa bo to situacijo izkoristila, da bo mimo ESS vlagala neusklajene predloge,« je ocenila.

Jakob Počivavšek, Lidija Jerkič in Branimir Štrukelj na današnji novinarski konferenci FOTO: Matej Družnik/Delo

»Imam občutek, da ima vlada neki zunanji odnos do socialnega partnerstva, da je to nekaj, kar je sicer potrebno, a otežuje in zapleta stvari, ko bi morale priti hitreje do cilja,« je nadaljeval predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. Tudi sam je bil kritičen do »dvoličnosti delodajalcev«, ki da se v času vlade Janeza Janše, ko so bile kršitve še mnogo bolj intenzivne, niso nikoli sklicevali na kršenje postopkov, temveč so »tako rekoč tiho podpirali degeneracijo socialnega dialoga«.

Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber pa je opozoril, da je šlo v času te vlade mimo ESS »kup zakonov«. Od premiera Goloba zato pričakuje, da se opredeli do tovrstnega ravnanja in da pride do jasnega nastavka za delo socialnih partnerjev. Kot je spomnil, so pred njimi veliki izzivi, med njimi se med večjimi kaže pokojninska reforma. Če bo vlada ostala pri trenutnem načinu delovanja, pri čemer sta, tako Lorber, posebej problematični ministrstvi za zdravje in solidarno prihodnost, uskladitev pokojninskega zakona ne bo mogla uspeti.

Med izzivi, ki so pred socialnimi partnerji, so sindikalisti omenili še zakonske predloge s področja zdravstva ter pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Pogajanja o osnutku novele zakona o delovnih razmerjih so zanje zaključena, osnutek, ki je od ponedeljka v javni obravnavi, podpirajo.