V celjski bolnišnici napovedali pritožbo na odločitev sodišča v prid Gabrovca

Pritožba na višje sodišče v Ljubljani

FOTO: Tomi Lombar/Delo



Če bo sodba obveljala, ponovno odločanje o direktorju

Delovno sodišče v Celju je v ponovljenem sojenju odločilo , da je, kandidat za direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC), izpolnjeval razpisne pogoje.Sodišče je ugotovilo, da ga je razpisna komisija s predsedniconeupravičeno izločila iz razpisa. Imenovanjeza direktorico bolnišnice je zato nezakonito, smo pisali v torek.Tedaj je bilo tudi rečeno, da v bolnišnici sodbo še preučujejo. Danes je iz nje prišla napoved pritožbe. Pritožili se bodo na višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.»Splošna bolnica Celje je prejela sodbo v delovnopravni pravdi tožnika Branka Gabrovca zoper Splošno bolnišnico Celje zaradi razveljavitve sklepa o imenovanju direktorja in ponovnem odločanju glede izbora direktorja,« so zapisali v bolnišnici.»Razpisna komisija sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje je g. Gabrovca izločila iz postopka zaradi odločitve, da ne izpolnjuje predpisanih pogojev za direktorja, opredeljenih v Statutu Splošne bolnišnice Celje. Delovno sodišče v Celju je razsodilo, da je g. Gabrovec z vodenjem karate kluba Shokatan in Zveze klubov JKA imel zadostne izkušnje za kandidaturo za vodenje naše bolnišnice, ter da je o imenovanju direktorja potrebno ponovno odločati.Sodba delovnega sodišča v Celju ni pravnomočna (dokončna), zato se bo Splošna bolnišnica Celje pritožila na višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani.«Da je bil sklep o imenovanju Guček Zakoškove februarja 2018 nezakonit, je celjsko delovno sodišče sicer enkrat v preteklosti že odločilo. Ker pa takrat ni obrazložilo, ali je Gabrovec dejansko izpolnjeval razpisne pogoje, je višje delovno in socialno sodišče sodbo razveljavilo. Zdaj je sodišče dodatno pojasnilo, da so bile vodstvene delovne izkušnje tudi tiste, ki jih je Gabrovec imel pri delu v karate klubu in zvezi klubov.Gabrovec je sicer sodbo pričakoval. Če bo obveljala, bo treba takoj imenovati vršilca dolžnosti direktorja bolnišnice, svet zavoda pa bo moral ponovno glasovati o kandidatih.