Rupar zagrozil vladi z ustanovitvijo upokojenske stranke

Iniciativa Glas upokojencev, katere pobudnik je nekdanji pravnomočno obsojeni poslanec SDS Pavel Rupar, je danes v središču Ljubljane na Trgu republike pripravila drugi vseslovenski shod upokojencev. Rupar je zbrani množici, ki je napolnila večji del trga, prevladovale pa so slovenske zastave povedal, da se protesta udeležuje 28 tisoč ljudi. Rupar je na protest pozival vse državljane, »ki ljubijo Slovenijo«, a so se protesta v večini udeležili le upokojenci. Po neuradnih informacijah od virov blizu Policije pa udeležbo na protestu ocenjujejo na 7 tisoč udeležencev

Za razliko do prvega shoda upokojencev, je bil drugi bolje organiziran, z redarsko službo in ozvočenjem, k večji strukturiranosti protesta, vključno s političnimi sporočili, ki so jih pošiljali govorniki na protestu, pa je je pripomogla odločitev vodstva RTV Slovenije, ki je je prvič z svoji zgodovini odločilo, da protest takšne vrste v živo prenaša na prvem sporedu TV Slovenija. Rupar se je na koncu zahvalil vodstvu RTV Slovenija za to potezo.

Drugi protest upokojencev FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ker je shod upokojencev prenašala javna televizija, se je začel točno ob napovedani uri, torej ob 15.00, kar je za tovrstne manifestacije precej neznačilno. Poleg že omenjenih slovenskih zastav, ki so poskrbele za bolj praznično kot protestniško kuliso dogodka, so za razliko od prvega shoda prevladovala sporočila na transparentih, ki so bila usmerjena v glavnem proti vladi Roberta Goloba, ni pa bilo več transparentov, kot pred mescem dni, ki bi malikovali predsednika SDS Janeza Janšo kot odrešitelja Slovenije.

Na transparentih je bilo mogoče prebrati sporočila: »Siti Goloba, lačni kruh.«, »Golob odleti v pozabo, ptičja gripa je v zraku«, »Zahtevamo, da odstopi diktatorska vlada« in »Laž in Kučan imata kratke noge«. Pred in med govori Ruparja ter ostalih članov iniciative Glas upokojencev je zbrane zabavala narodnozabavna glasba, shod pa je je začel s petjem Zdravljice.

Kljub temu da je Rupar večkrat poudaril, da si upokojenci ne želijo več razklanosti politike in da se več ne bi delili med »Golobove in Janševe«, pa je množica vedno bučno reagirala, ko je Rupar ost kritike usmeril v aktualno vlado.

Na današnji shod so med drugim povabili predsednika vlade Roberta Goloba, ministra za delo Luko Mesca, generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijana Papeža, predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije Janeza Sušnika in direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. Nobeden od njih se shoda ni udeležil. Rupar je Goloba okrcal, da je udeležil shoda »pacienta Jenulla«, s čimer je meril na Golobovo udeležbo na januarski stavki pacientov, ki jo je organizirala iniciativa Glas ljudstva.

Upokojenci FOTO: Voranc Vogel/Delo

Rupar, ki se otepa očitkov, da za njim stoji SDS, je poudaril, da se niso zbrali zato, da bi rušili vlado. V nadaljevanju pa je zagrozil z ustanovitvijo upokojenske stranke, če vlada ne bo prisluhnila njihovim zahtevam, ki so jih v večini upokojenskih organizacij in združenj označili za javnofinančno nevzdržne in populistične.

In kakšen so zahteve iniciative Glas upokojencev, ki ustanavlja tudi društvo Inštitut 1. oktober, ki je v fazi registracije? Takojšen 20-odstotni dvig pokojni, ki so nižje od 1000 evrov, in 15-odstotni dvig pokojnin v višini od 1000 do 1500 evrov. Najnižja mesečna pokojnina naj bo 750 evrov, povprečna neto pokojnina pa 75 odstotkov povprečne plače v Sloveniji. Zahtevajo vpis pravice do 13. pokojnine v ustavo in letni dodatek v višini ene upokojenčeve pokojnine. Pa da plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja za tiste z manj kot 1000 evri pokojnine prevzame država. Država naj upokojencem plača tudi RTV-prispevek. Svoje zahteve so zapisali v zakonski predlog, pod katerega so podpise zbirali tudi na shodu. Po shodu naj bi ga odnesli v vložišče državnega zbora.