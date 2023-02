V Cerkljah potrdili ptičjo gripo pri perutnini

Nacionalni veterinarski inštitut je potrdil ptičjo gripo pri perutnini v prosti reji na območju občine Cerklje na Gorenjskem. Izvedeli so nujne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni, državno središče za nadzor bolezni pa je v petek že določilo tudi območje z omejitvami in ukrepe, ki se izvajajo na tem območju.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce opozarja, naj bodo pozorni in dosledno upoštevajo preventivne ukrepe. Bolezen so potrdili v reji z okoli 1000 nesnicami, so zapisali v sporočilu za javnost.

Državno središče za nadzor bolezni je, kot so dodali, poleg določitve območja z omejitvami in ukrepi odredil tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v reje perutnine za celotno območje Slovenije.

Vse rejce uprava poziva k pozornemu opazovanju, v primeru suma bolezni pa naj to takoj prijavijo najbližji veterinarski organizaciji ali območnemu uradu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Podrobnejše informacije in ukrepi za preprečevanje okužbe so dostopni na spletni strani o aviarni influenci.