V četrtek potrdili deset okužb

V četrtek so testirali 753 oseb in odkrili deset okužb s koronavirusom. Število hospitaliziranih oseb zaradi bolezni covid-19 je 24, štiri osebe se zdravijo na intenzivni negi, navaja vlada. Eno osebo so odpustili iz bolnišnice.V četrtek niso zabeležili smrti bolnika s covidom-19, skupno število umrlih tako ostaja 125. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so doslej potrdili 2233 okužb, aktivnih primerov okužb pa je 181. Doslej so opravili 135.087 testov na novi koronavirus.Predstavniki NIJZ bodo spregovorili o trenutni epidemiološki sliki:V Hrastniku so v četrtek odvzeli tri brise, ki pa so bili vsi negativni. Vse brise so odvzeli izven Doma starejših Hrastnik, kjer v četrtek ni bilo novih testiranj, so danes sporočili s hrastniške občine.Od izbruha okužbe 10. julija letos so v domu okužbe potrdili pri 49 oskrbovancih in 11 zaposlenih. Umrli so štirje oskrbovanci s covidom-19, do danes pa so ozdraveli trije oskrbovanci in dva zaposlena. Trenutno je v domu okuženih 42 stanovalcev in devet zaposlenih.