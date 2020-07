V četrtek pri nas 19 novih okužb

V Sloveniji so v četrtek potrdili nekoliko manj novih primerov okužbe kot v predhodnih dneh, in sicer 19. Umrl ni nihče izmed okuženih. Izvedli so 848 testov, v bolnišnicah pa se zdravi 23 obolelih za covidom-19, dve osebi sta v enotah intenzivne terapije.Štiri nove okužbe so potrdili v Ljubljani, po dve v Krškem, Rogatcu in Trbovljah, po eno pa v Mariboru, Rogaški Slatini, Velenju, Kamniku, Šentjurju, Postojni, Celju, Logatcu in na Mirni Peči, navaja STA. V Hrastniku, kjer je trenutno žarišče v Domu starejših Hrastnik , niso potrdili nove okužbe.Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2052 okužb z novim koronavirusom, število umrlih pa ostaja 115.