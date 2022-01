V čigave volilne baze bi posegali novi akterji?

V nadaljevanju preberite:

Tako kot pred enim mesecem so tudi tokrat pri Mediani, poleg ustaljenega Barometra, v ločenem vprašanju merili, kakšna bi lahko bila naklonjenost sodelujočih v poizvedbi do novih akterjev, zlasti strank, list in gibanj, ki nakazujejo, da bi se aprila utegnili podati v tekmo za prestop parlamentarnega praga. Iz izsledkov odgovorov bi lahko sklepali, da se zdijo volivcem alternative, vsaj v ideji, dobrodošle.