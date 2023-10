Stanje v Črni se je umirilo, a vodotoki ostajajo visoki

Večji del države je ponoči in v jutranjih urah zajelo močno deževje. Agencija RS za okolje (Arso) je za danes tako za večji del države izdala rdeče vremensko opozorilo. Še posebej so bila kot ogrožena izpostavljena območja, ki so bila v avgustovskih ujmah močno prizadeta, med njimi tudi občina Črna na Koroškem, ki je bila nekaj dni v avgustu pravzaprav odrezana od sveta.

Zaskrbljenost zaradi vremenske napovedi in opozoril je (bila) zelo velika. Kot je za Delo sprva povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, še malo pred deseto uro stanje ni bilo tako hudo, potem pa se je že čez slabo uro oglasila z manj optimističnimi informacijami: »Hudourniški potok Bistra je ponorel in spet imamo veliko ogroženost. Prebivalcev še ni bilo treba evakuirati, a je začelo spet grmeti, spodjedlo je eno cesto,« je sporočila.

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Nivo vode je malo pred 11. uro rahlo upadel, trenutno pa vodotok zalagajo s kamenjem in skalami. Kot je dejala za STA, jo skrbi, kaj bo narasla Bistra pomenila za območja ob Meži, v katero se izliva.

Malo pred 14. uro nam je županja sporočila, da se je stanje umirilo, da so pa vodotoki še vedno visoki. Veliko nasipnega materiala so vodotoki spet sprali. »Upamo, da neha deževati. Trenutno sem v Žerjavu, kjer je spodneslo nasipni material, ki pa nič ne drži, šlo je bolj za lepotni popravek, kot vse drugo.« Kot je pojasnila, bodo jutri v Žerjavu montirali en most, ki jim ga je odneslo avgustovsko neurje. Na srečo jim je zadnji trenutek uspelo urediti temelje.

Županja je na facebooku sokrajane pozvala, naj ravnajo preventivno: pazijo nase in ne hodijo preblizu vodotokov.

Črna na Koroškem FOTO: Romana Lesjak

Že pred tem je povedala, da so imeli nekaj intervencij zaradi podrtih dreves, zalitih kleti in razkritih streh. Za STA je še povedala, da spremljajo tudi dva najbolj grozeča plazova, kjer doslej niso zaznali sprememb, veter, ki je podrl več dreves po občini, pa se je že nekoliko umiril.

Kot poroča Spin, v Črni na Koroškem zaradi poplavljanja meteorne vode in proženja plazov gasilci PGD Črna posredujejo na več lokacijah.

Obilne padavine povzročajo težave tudi drugod po Koroškem. Zaradi vdora meteorne vode na območju občine Slovenj Gradec gasilska društva posredujejo na več lokacijah. Kot so pojasnili za Delo iz slovenjgraške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, so gasilci še na terenu, a stanje ni tako hudo, kot so se bali.

Kot je razvidno iz Spina, je ob 9.34 v Podvelki na Koroškem zaradi izpada električne energije brez elektrike ostalo 448 odjemalcev. Težavo so odpravili delavci elektropodjetja.

Po besedah župana Občine Prevalje Matica Tasiča razmere spremljajo na vseh »kritičnih mestih«, predvsem tam, kjer so po avgustovski ujmi gradbišča in kjer brežine vodotokov niso urejene. Za zdaj večjih težav ni bilo, poroča STA.