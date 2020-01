FOTO:V Črni na Koroškem gradijo snežne gradove

Foto

S kajajom po potopljenih delih opuščenega mežiškega rudnika. FOTO: Tomo Jesenicnik

Kralj Matjaž z oprodo na prizorišču gradnje. FOTO: Mateja Kotnik

Pravila gradnje

Vsaka ekipa, ki lahko šteje najmanj pet in največ osem članov, dobi prostor za gradnjo v velikosti pet krat pet metrov. Orodje (žage, vedra, lopate, sani) morajo prinesti s seboj. Pri gradnji lahko uporabljajo le naravne materiale (sneg, voda, šibje). Na začetku tekmovanja morajo ekipe predložiti skico snežne skulpture, ki jo bodo poskušale do večera kar najbolje uresničiti.

Črna na Koroškem - S spustom jadralnega padalca Matjaža Ferariča na Matevžave travnike pod črnjanskim stadionom, prizorišče 28. prireditve Gradovi kralja Matjaža, so graditelji od blizu in daleč dobili znak, da lahko z žagami zarežejo v velikanske kupe umetnega snega in uresničijo gradbene načrte za snežene skulpture.Časa imajo do 16. ure, ko bodo njihovo delo ocenila strokovna komisija, pa tudi občinstvo. Občina Črna na Koroškem, ki je organizator osrednje zimsko turistične prireditve v tem delu države, danes in jutri, ko bo program v celoti namenjen otrokom, pričakuje več tisoč obiskovalcev.Poleg ogleda snežnega kraljestva jih vabijo, naj obiščejo etnološki muzej in olimpijsko sobo v centru kraja ali pa obisk prireditve združijo z ogledom Podzemlja Pece v Mežici. Vodeni ogledi rudnika z vlakom po sledeh rudarjenja pod najbolj mogočno koroško goro Peco bodo danes ob 11. in ob 15. uri, jutri pa ob 11. uri. Ker za ogled rudnika potrebujete pravo rudarsko čelado, površnik in svetilko, v Podzemlju Pece prosijo obiskovalce, naj na Glačnik v Mežico pridejo petnajst minut pred odhodom v jamo.Morda ob obisku Črne danes stopite še na pošto. Poleg rednega dnevnega žiga je namreč tam na razpolago priložnostni poštni žig v počastitev 28. izvedbe gradnje snežnih gradov za njegovo veličanstvo kralja Matjaža. Tudi ta ne bo manjkal na prireditvi. Med ljudstvom se bo sprehajal v družbi svojih oprod in še posebej oprezal za novo Alenčico.Od leta 1993, ko so prireditev pripravili prvič, so v Črni na Koroškem zgradili že 1300 snežnih gradov in drugih skulptur.