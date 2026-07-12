V Črnomlju drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi

Neurje z močnim vetrom, ki je včeraj zajelo del Slovenije, sta bili dv osebi tudi poškodovani. V občini Črnomelj je namreč drevo padlo na šotor. V občinah Novo mesto in Sevnica so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo, tudi na Bohinjskem je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili.

Centri za obveščanje so do današnjega jutra sicer jutra zabeležili več kot 40 dogodkov, največ na območjih regijskih centrov Novo mesto (20), Kranj (9), Brežice (6), Celje (4) ter Slovenj Gradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale štiri poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov v glavnem črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.