V. d. direktorice novonastalega muzeja bo Nataša Robežnik

Te dni močno odmeva namera združitve Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Muzeja slovenske osamosvojitve v nov javni zavod, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.

Danes so na ministrstvu za kulturo razkrili, da bo v. d. direktorice novonastalega muzeja mag. Nataša Robežnik, muzejska svetovalka pedagoginja, ki je trenutno zaposlena na pedagoškem oddelku Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Odločitev po združitvi omenjenih ustanov je naletela na grožnje o interpelaciji ministrice za kulturo Aste Vrečko, predsednik Združenja za Združenje za vrednote Slovenske osamosvojitve (VSO) Lojze Peterle pa je napovedal pripravo posebnega akcijskega načrta, s katerim bodo poskušali preprečiti združitev.

Spomnimo se, da je Muzej slovenske osamosvojitve bil ustanovljen 4. marca 2021 pod vlado Janeza Janše. Njegova ustanovitev je potekala pod strogim nasprotovanjem in izključitvijo stroke, ki je opozarjala, da že imamo Muzej novejše zgodovine Slovenije, zato nove ustanove ne potrebujemo, prej bi morali obogatiti delovanje že obstoječih. Vladi Janeza Janše je bilo prav tako očitano, da si poskuša z novim muzejem prilastiti osamosvojitev.

Muzej bo kot v. d. direktorice vodila največ leto dni

Ministrica za kulturo je Robežnikovo za vršilko dolžnosti direktorja Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije imenovala do imenovanja direktorja po izvedenem javnem razpisu, vendar največ za eno leto, torej do vključno 26. januarja 2024.

Kot so zapisali na Maistrovi, je Robežnikova po izobrazbi univerzitetna umetnostna zgodovinarka in magistrica znanosti. Ima več kot 17 let delovnih izkušenj na področju muzejske dejavnosti. Od leta 2012 je zaposlena v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, kjer je zadolžena za vodenje pedagoško-andragoške službe. Leta 2006 je pridobila naziv kustodinja, leta 2015 naziv višja kustodinja in leta 2021 naziv muzejska svetovalka.