V Desusu stojijo za ministrom Gantarjem

V poslanski skupine Desus so enotni v pričakovanjih po uresničitvi sklepov izvršilnega odbora in sveta stranke. FOTO: Jure Eržen

V poslanski skupini Desus nimajo kakšnih informacij, da bi predsednik vladeželel zamenjati ministra za zdravje. Kot je po današnjem sestanku poslanske skupine pojasnil njen vodja, takšne namige dobivajo predvsem s strani medijev, obenem pa je zatrdil, da Gantarja v stranki podpirajo.Minister za zdravje Gantar je šel skozi proceduro v stranki in so ga tudi predlagali za ministra. »Logično je, da ga podpiramo tudi sedaj. Če sploh drži, da nekdo, pravzaprav predsednik vlade, misli narediti rekonstrukcijo vlade,« je pripomnil Jurša.Premier je po njegovih besedah že prejšnji teden najavil sestanek, ki naj bi bil ta teden in na katerem se bodo pogovarjali o tretjem protikoronskem svežnju in tudi o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji. Takrat se sicer še ni vedelo za dva izstopa iz poslanske skupine SMC.je namreč prestopil med poslance LMŠ,pa v poslansko skupino SD.Vendar to po oceni Jurše ne predstavlja težav v smislu, da koalicija ne bi nadaljevala svojega dela. Kot je spomnil, je imela koalicija doslej pri sprejemanju odločitev po 50 glasov ali več.Jurša je ob tem zatrdil, da so v poslanski skupine Desus enotni v pričakovanjih po uresničitvi sklepov izvršilnega odbora in sveta stranke. »Na nek način utrjujemo pozicijo poslanske skupine znotraj stranke. Mislim, da pri tem uspevamo,« je povedal.Prav tako so v poslanski skupini in stranki po besedah Jurše trden člen koalicije. »Imamo pa svoj program, ki ga želimo v skladu s koalicijsko pogodbo realizirati,« je poudaril. Kot je dejal, bodo čakali, da se določene stvari naredijo, če se ne bi, pa so po njegovih besedah »odprte vse možnosti«. Obenem se zavedajo, da bodo zaradi krize morda nekatere stvari težje izvedljive, je dodal.Vodja poslanske skupine je ob tem napovedal, da se bosta Gantar in predsednica Desus, ki sta se danes udeležila sestanka poslanske skupine, njihovih srečanj v prihodnje udeleževala vsak drugi torek.