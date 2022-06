V devetih letih kar 356 smrtnih žrtev

Neprilagojena hitrost še vedno pustoši po slovenskih cestah. Statistike celo kažejo na porast števila prometnih nesreč zaradi nje: v letu 2021 jih je bilo za šest odstotkov več kot leta 2020. Zelo skrb vzbujajoče so najhujše posledice teh prometnih nesreč – lani je namreč zaradi neprilagojene hitrosti umrlo 49 oseb, enako kot v predkovidnem letu 2019, in kar 81 % več kot leta 2020 (27). Med njimi je bilo največ voznikov osebnih avtomobilov (15) in motornih koles (14). Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Skrb vzbujajoče je dejstvo, da se je v zadnjih petih letih delež kolesarjev povečal s 7 na 12 %.

