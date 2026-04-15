V dolgi koloni od jutranjih ur čakali na vpis pri novi zdravnici (FOTO)

Pred Zdravstvenim domom Borovnica se je v zgodnjih jutranjih urah vila dolga kolona ljudi, ki so čakali, da bi se vpisali pri novi osebni zdravnici.

O kolikšnem številu čakajočih je govora, ni bilo mogoče samostojno preveriti, direktorica matičnega Zdravstvenega doma Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj pa je za Delo povedala, da ob omenjeni uri v prostorih zdravstvene ustanove ni bilo nikogar od zaposlenih, ki bi lahko ocenil število čakajočih.

Direktorica je še dodala, da vse od odprtja ambulante ob sedmi uri zjutraj delo poteka gladko, prav tako zaposleni ne zaznavajo nobenih večjih zapletov.

Kot je pojasnila Jovanovič Kunstljeva, so vrste posledica zaposlitve nove zdravnice, ki je z današnjim dnem neopredeljenim pacientom (teh je po podatkih uprave ZD Vrhnika okoli tisoč) omogočila opredelitev: »Koncesionarka iz občine Borovnice se je upokojila, zato smo z današnjim dnem v ZD Vrhnika prevzeli njeno koncesijo. Ker smo na to delovno mesto danes zaposlili novo zdravnico in objavili ordinacijski čas, je torej možno novo opredeljevanje pri naši zdravnici.«

Ker je kot prednostni kriterij za opredelitev razumljen zgodnejši prihod, so se pacienti po sklepanju direktorice v želji po zagotovitvi mesta odpravili v ambulanto že v zgodnejših urah. Opredeljevanje pri novi zdravnici se je začelo danes ob sedmih, nova zdravnica pa bo »sprejela enako kvoto pacientov, kot jo je imela pred njo koncesionarka. Kljub temu so pacienti zaskrbljeni,« dodaja Kunstljeva.

Maja prihaja nova zdravnica

Kot je še dodala direktorica, je strah lokalnih prebivalcev, da bi ostali brez osebnega zdravnika, odveč. V maju naj bi se za vse tiste, ki bodo danes ostali brez osebnega zdravnika, ponudila nova priložnost: »V maju se bo v ZD Vrhnika zaposlila nova zdravnica, s tem bomo izpolnili in dodatno opredelili še vse tiste paciente, ki so trenutno še neopredeljeni.«

Več kot dve pa, glede na število pacientov, po trditvah direktorice za območje Borovnice nista potrebni.

Jovanovič Kunstljeva sicer miri, da je mest za vse krajane dovolj, njihov strah pa si interpretira kot strah pred tem, da bi si novo zaposleno zdravnico za osebno zdravnico izbrali neopredeljeni pacienti iz drugih ljubljanskih okrajev, ki nimajo osebnega zdravnika.

Kam se usmerjajo mladi zdravniki Iz Zdravniške zbornice Slovenija so sporočili, da je na spomladanski razpis specializacij za 282 mest prispelo 191 vlog, zato jih 129 ostaja nezasedenih, razpis pa ostaja odprt do zapolnitve. Po trditvah zbornice je zanimanje še vedno neenakomerno, nizko je zlasti na področju družinske medicine, kjer se je na 75 mest prijavilo le 34 kandidatov. Glede na prejšnja leta gre sicer za rahlo izboljšanje, ki pa še vedno ne ustreza potrebam zdravstva. Še manjše je zanimanje za urgentno medicino ter nekatere druge specializacije (denimo hematologijo in onkologijo). Med najbolj zaželenimi področji so dermatologija, radiologija in plastična kirurgija ter tudi dentalna medicina.

Primer ni osamljen

Primer iz Borovnice ni osamljen, saj so v preteklih letih zaradi strahu pred neopredeljenostjo čakalne vrste imeli tudi drugi zdravstveni domovi. Julija lani je čakalna vrsta nastala med drugim pred Zdravstvenim domom Idrija, na dan, ko je delo začela nova zdravnica družinske medicine.

Pred dvema letoma pa se je prizor z dolgo kolono čakajočih odvil pred ZD Slovenska Bistrica, kjer je morala zaradi prerivanja med čakajočimi posredovati celo policija. V obeh primerih sta na novo zaposleni zdravnici razpoložljiva mesta zapolnili v nekaj urah.