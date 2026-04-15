  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    V dolgi koloni od jutranjih ur čakali na vpis pri novi zdravnici (FOTO)

    Na novo zaposlena zdravnica je z današnjim dnem neopredeljenim pacientom omogočila opredelitev.
    Čakalna vrsta za opredelitev pri novem zdravniku v Borovnici. FOTO: Občan/STA
    Galerija
    Čakalna vrsta za opredelitev pri novem zdravniku v Borovnici. FOTO: Občan/STA
    R. I.
    15. 4. 2026 | 09:25
    15. 4. 2026 | 10:14
    4:10
    A+A-

    Pred Zdravstvenim domom Borovnica se je v zgodnjih jutranjih urah vila dolga kolona ljudi, ki so čakali, da bi se vpisali pri novi osebni zdravnici. 

    O kolikšnem številu čakajočih je govora, ni bilo mogoče samostojno preveriti, direktorica matičnega Zdravstvenega doma Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj pa je za Delo povedala, da ob omenjeni uri v prostorih zdravstvene ustanove ni bilo nikogar od zaposlenih, ki bi lahko ocenil število čakajočih. 

    Direktorica je še dodala, da vse od odprtja ambulante ob sedmi uri zjutraj delo poteka gladko, prav tako zaposleni ne zaznavajo nobenih večjih zapletov. 

    Kot je pojasnila Jovanovič Kunstljeva, so vrste posledica zaposlitve nove zdravnice, ki je z današnjim dnem neopredeljenim pacientom (teh je po podatkih uprave ZD Vrhnika okoli tisoč) omogočila opredelitev: »Koncesionarka iz občine Borovnice se je upokojila, zato smo z današnjim dnem v ZD Vrhnika prevzeli njeno koncesijo. Ker smo na to delovno mesto danes zaposlili novo zdravnico in objavili ordinacijski čas, je torej možno novo opredeljevanje pri naši zdravnici.«

    Ker je kot prednostni kriterij za opredelitev razumljen zgodnejši prihod, so se pacienti po sklepanju direktorice v želji po zagotovitvi mesta odpravili v ambulanto že v zgodnejših urah. Opredeljevanje pri novi zdravnici se je začelo danes ob sedmih, nova zdravnica pa bo »sprejela enako kvoto pacientov, kot jo je imela pred njo koncesionarka. Kljub temu so pacienti zaskrbljeni,« dodaja Kunstljeva. 

    FOTO: Občan
    FOTO: Občan

    Maja prihaja nova zdravnica

    Kot je še dodala direktorica, je strah lokalnih prebivalcev, da bi ostali brez osebnega zdravnika, odveč. V maju naj bi se za vse tiste, ki bodo danes ostali brez osebnega zdravnika, ponudila nova priložnost: »V maju se bo v ZD Vrhnika zaposlila nova zdravnica, s tem bomo izpolnili in dodatno opredelili še vse tiste paciente, ki so trenutno še neopredeljeni.«

    Več kot dve pa, glede na število pacientov, po trditvah direktorice za območje Borovnice nista potrebni. 

    Jovanovič Kunstljeva sicer miri, da je mest za vse krajane dovolj, njihov strah pa si interpretira kot strah pred tem, da bi si novo zaposleno zdravnico za osebno zdravnico izbrali neopredeljeni pacienti iz drugih ljubljanskih okrajev, ki nimajo osebnega zdravnika. 

    Kam se usmerjajo mladi zdravniki

    Iz Zdravniške zbornice Slovenija so sporočili, da je na spomladanski razpis specializacij za 282 mest prispelo 191 vlog, zato jih 129 ostaja nezasedenih, razpis pa ostaja odprt do zapolnitve.

    Po trditvah zbornice je zanimanje še vedno neenakomerno, nizko je zlasti na področju družinske medicine, kjer se je na 75 mest prijavilo le 34 kandidatov. Glede na prejšnja leta gre sicer za rahlo izboljšanje, ki pa še vedno ne ustreza potrebam zdravstva. 

    Še manjše je zanimanje za urgentno medicino ter nekatere druge specializacije (denimo hematologijo in onkologijo). Med najbolj zaželenimi področji so dermatologija, radiologija in plastična kirurgija ter tudi dentalna medicina. 

    Primer ni osamljen

    Primer iz Borovnice ni osamljen, saj so v preteklih letih zaradi strahu pred neopredeljenostjo čakalne vrste imeli tudi drugi zdravstveni domovi. Julija lani je čakalna vrsta nastala med drugim pred Zdravstvenim domom Idrija, na dan, ko je delo začela nova zdravnica družinske medicine.

    Pred dvema letoma pa se je prizor z dolgo kolono čakajočih odvil pred ZD Slovenska Bistrica, kjer je morala zaradi prerivanja med čakajočimi posredovati celo policija. V obeh primerih sta na novo zaposleni zdravnici razpoložljiva mesta zapolnili v nekaj urah. 

    Več iz teme

    zd Vrhnikazdravstvopacientiosebni zdravniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo