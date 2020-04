V domovih višje cene, a ne zaradi epidemije

· Prva kategorija je glede na lani dražja za 46 centov na dan, najzahtevnejša za 93 centov.

· Med domovi je nekaj takih, ki cen niso zvišali ne januarja ne marca.

· Za stanovalce, ki so zaradi koronavirusa odšli domov, morebitne nove rešitve še proučujejo.



Četrta kategorija dražja za skoraj evro na dan

21,36

evra na dan po novem v povprečju stane oskrba prve kategorije

Oskrbnine v domovih za starejše po marčnem povišanju, Infografika Dela



Soglasja niso odtegnili nobenemu domu

34,67

evra stane oskrba četrte kategorije



Objavljenih podatkov o stroških ne bodo spreminjali

Ljubljana – Stanovalci domov za starejše in njihovi svojci so ta mesec zaradi rednega letnega usklajevanja cen v marcu dobili za približno 1,65 odstotka višje položnice. Na ministrstvu za delo pravijo, da kriza zaradi epidemije koronavirusa ni na noben način vplivala na cene oskrbnin.Naj spomnimo, da je ob januarskem izrednem zvišanju cen , predvsem zaradi dviga minimalne plače v javnem sektorju, cene oskrbnin dvignila približno polovica domov, in sicer v povprečju za 0,9 odstotka; največ za 1,6 in najmanj za pol odstotka. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je takrat dalo navodilo, da bodo domovi, ki so ceno usklajevali že januarja, v marcu to lahko povečal i za približno odstotek, drugi pa za dva.Po zbranih podatkih ministrstva se je cena prve kategorije oskrbe ob marčni redni uskladitvi v povprečju povišala za 1,8, cena četrte, najzahtevnejše kategorije pa za 1,5 odstotka. Če je lani povprečna dnevna oskrbnina v prvi kategoriji stala 20,90 evra, je po marčnem dvigu 21,36 evra, to je za 46 centov več. Dnevna oskrbnina v četrti kategoriji je bila lani 33,74 evra, po novem pa je 34,67 evra, dražja je za 93 centov.Med domovi je nekaj takih, ki cen niso zvišali ne januarja ne marca. Po podatkih ministrstva je oskrbo prve kategorije najbolj podražil MGC Bistrica v Domžalah, in sicer za 1,9 odstotka, najmanj pa Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane, za 0,3 odstotka.Na ministrstvu pravijo, da so ob januarski izredni uskladitvi cen zagotovili dodaten nadzor nad pravilnostjo predlaganega dviga cen. Napovedali so, da če bodo v okviru izrednega nadzora pri posameznem izvajalcu ugotovili nepravilnosti, ne bodo dali soglasja k marčnemu dvigu cene oskrbnine. Na vprašanje, ali kakšnemu domu niso dali soglasja, so odgovorili, da se to ni zgodilo: »Ob vsaki uskladitvi cen med pregledom prejetih predlogov zahtevamo popravke oziroma dopolnitev dokumentacije od posameznih izvajalcev, ki jih nato ustrezno dopolnijo.«V skupnosti socialnih zavodov (SSZS) pa proučujejo možnost pravnega varstva, ker menijo, da ministrstvo ogroža poslovanje domov za starejše in posebnih zavodov v Sloveniji. Podatki, 14. februarja objavljeni v uradnem listu, o rasti elementov cen in standardnih zneskov, ki so podlaga za določitev cen institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih za leto 2020, so po mnenju SSZS prenizki in ne upoštevajo dejanske rasti stroškov dela zaradi povišanja minimalne plače, sprememb v obračunavanju dodatkov, višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in rasti drugih stroškov dela. Zato zahtevajo objavo popravljenih podatkov. Poizvedeli smo, kaj na to pravijo na ministrstvu, in dobili odgovor, da objavljenih podatkov ne bodo spreminjali.Zanimalo nas je tudi, ali pripravljajo kakšne ukrepe, povezane s plačevanjem oskrbnine za stanovalce, ki so jih svojci zaradi epidemije koronavirusa vzeli k sebi. Ali bodo morali oskrbnino vseeno plačati, četudi so šli iz doma? Na ministrstvu so odgovorili, da bo v sedanjem sistemu stanovalcem obračunana storitev oskrbe, znižana za strošek prehrane. Morebitne nove rešitve pa še proučujejo.