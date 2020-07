FOTO:V domovih zahtevajo vzpostavitev zunanjih enot za osamitev obolelih

Izostanek osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov

FOTO: Jure Eržen/Delo

Nujna je sistemska ureditev

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Stresna tudi selitev po conah

Zahteve po sistemskem nadzoru vnaprejšnjega triažiranja

»Če v roku zahtevam ne bo ugodeno, se Skupnost socialnih zavodov Slovenije umika iz vseh delovnih skupin na tem področju. V zvezi z očitki tednika Mladina o spornosti vnaprejšnjega triažiranja še neokuženih stanovalcev domov za starejše in vložnimi listi, kar še ni dobilo epiloga, pa oblasti pozivamo, da poleg strokovnega nadzora dela zdravstvenih delavcev glede vprašanja vložnih listov izvede tudi sistemski nadzor, ki bo zajel odločevalske procese na vseh, tudi najvišji ravni. Posebno skrb je potrebno nameniti objektivnosti in neodvisnosti sistemskega nadzora.«

FOTO: Jure Eržen/Delo

Zakon o nalezljivih boleznih nalaga za obolele s covidom-19 obvezno osamitev, opominjajo v slovenskih socialnovarstvenih zavodih in varstveno-delovnih centrih. A v večini za to nimajo osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov.Siljenje v vzpostavljanje »sivih« in »rdečih con« je v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo, opozarjajo in vztrajajo, da se osamitve izvajajo izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali v drugih ustreznih objektih. S sopodpisniki od oblasti zahtevajo, da do 1. avgusta zagotovi in ustrezno opremi zunanje kapacitete za osamitev, kot so hoteli, vojašnice ali druga ustrezna infrastruktura.»Po trenutno veljavni zakonodaji (Zakon o nalezljivih boleznih v povezavi s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje) je za obolele s koronavirusno boleznijo covid-19 obvezna popolna osamitev,« je zapisano v uvodu Zahteve po zagotovitvi zunanjih enot za osamitev obolelih s koronavirusno boleznijo 19, naslovljene na ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter za zdravje.Sopodpisujejo jo Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Amnesty International Slovenije in Društvo Spominčica. »12. člen pravilnika določa, da se osamitev brez izjeme izvede v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, v posebnem prostoru z zagotovljeno visoko stopnjo varnosti za preprečitev širjenja povzročitelja,« še piše v njenem uvodu.»Tukaj pa nastopi težava, saj večina socialnovarstvenih zavodov in varstveno-delovnih centrov nima osnovnih prostorskih, tehničnih, kadrovskih in drugih virov za izvajanje popolne in učinkovite osamitve oseb, okuženih s koronavirusom, niti ne gre za pooblaščen zdravstveni zavod, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Prisila, da socialnovarstveni zavodi in varstveno-delovni centri vzpostavijo tako imenovano »sivo« in »rdečo cono«, je torej v nasprotju s trenutno veljavno zakonodajo.Vlada RS je 7. julija 2020 izdala Odredbo o začasnem ukrepu prepustitve nastanitvenih objektov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Ur. L. št. 95/2020), ki v nasprotju z zakonodajo predvideva osamitve na domačem naslovu in v socialnovarstvenih zavodih – na kar podpisniki ne morejo pristati. Odredbo je treba v tem delu spremeniti.Podpisniki vztrajamo, da se osamitve izvajajo izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali v drugih nujnih kapacitetah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in kadru ustrezajo standardom za pooblaščene zdravstvene zavode, da se lahko spopadejo z nalezljivimi boleznimi.«»Osamitev izven zavoda ali centra ne more biti predmet vsakokratnega zamudnega dogovarjanja ali celo improvizacije, ko pride do okužbe ali suma okužbe. Nujna je sistemska ureditev, ki bo takšno ukrepanje vnaprej predvidela v vseh prizadetih zavodih in centrih ter jim s tem omogočila hitro odzivanje.Zadrževanje obolelih s koronavirusno boleznijo Covid-19 v socialnovarstvenih zavodih in centrih lahko ogroža zdravje in krši pravice zdravih stanovalcev. Po veljavni zakonodaji ima vsakdo – tudi stanovalke in stanovalci zavodov ter uporabniki varstveno-delovnih centrov – pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi (4. člen Zakona o nalezljivih boleznih). Prav vsakdo pa ima tudi pravico do najvišje možne ravni zdravja.Podpisniki tudi zavračamo ocene, da je za okužene stanovalce oziroma uporabnike bolje, da ostanejo v domu za starejše ali varstveno-delovnem centru, saj naj bi bilo zanje to manj stresno in bolj udobno, okolje pa bolj »domače«. Aktualna navodila od domov za starejše recimo zahtevajo, da stanovalce ob sumu na okužbo preseli iz njihovih sob v t. i. sivo cono (prva premestitev).«»Če je okužba potrjena, se stanovalce preseli še enkrat, tokrat v t. i. rdečo cono. V obeh conah so odstranjeni predmeti, kot so zavese, slike, rože in preproge, ter tudi vse osebne stvari stanovalcev. Tovrstno večkratno premeščanje po domu je za stanovalce prav tako stresno kot premestitev v zunanji pooblaščen zdravstveni zavod za osamitev. Ob tem pa je treba seveda osamitev izvesti izjemno skrbno za lajšanje morebitnih stisk.Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost varstveno-delovnih centrov skupaj z ostalimi podpisniki zato od oblasti zahtevata, da do 1. avgusta 2020 zagotovijo in ustrezno opremijo zunanje kapacitete za osamitev (hoteli, vojašnice, druga ustrezna infrastruktura) in ustrezno popravijo zgoraj navedene Odredbe.«