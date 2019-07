FOTO:V Dosor vsako poletje prihajajo otroci zaposlenih

Razbremeniti starše

Med poletnim varstvom se otroci zaposlenih družijo s stanovalci že pri jutranji telovadbi. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Radenci – Pred vhodom v radenski dom starejših občanov Dosor sta se od prejšnjega dne sušila velika zračnika domskega prezračevalnega sistema, ki sta dobila novo, pisano in otroško razigrano barvasto preobleko. To je bil rezultat prvega dne letošnjega poletnega tabora za otroke zaposlenih v Dosorju.Naslednje dni se je šestnajst otrok – od šestletnikov do najstnikov – srečalo s čarovnikom, izdelovali so nakit, obiskali bližnje zdravilišče, ves čas so se srečevali s stanovalci doma, se učili programa za zaključek in na koncu, v petek, nastopili na sklepni prireditvi pred stanovalci in zaposlenimi. Projekt so začeli že pred desetletjem, ko so v sklopu prizadevanj za naziv do družine prijaznega podjetja prvič pripravili enotedensko poletno varstvo za otroke zaposlenih.»Hoteli smo malce razbremeniti starše z manjšimi otroki, saj imajo vrtci čez poletje omejeno delovanje, poleg tega smo hoteli, da otroci spoznajo kraj, kjer delajo njihove mame ali očetje, vidijo njihova delovna mesta in njih same med delom. Da bodo vedeli, zakaj iz službe prihajajo utrujeni,« pravi direktorica Dosorja Mateja Hauser. S projektom posredno krepijo tudi občutek povezanosti in pripadnosti, otroci pa spoznavajo pomen družbene odgovornosti.To novost so uvedli prvi med slovenskimi domovi, pozneje so jo povzeli še nekateri drugi. V Dosorju se je zamisel dobro prijela. »Otroci so radi prihajali, stanovalci so bili veseli živžava, vsako leto se je varstva udeležilo kakšnih petnajst otrok. Sčasoma smo, ker se pač vsi staramo, udeležbo razširili še na vnuke zaposlenih, ker so otroci mnogih že odrasli in imajo že svoje otroke.K nam ne prihajajo samo malčki, tudi kakšen najstnik je med njimi, čeprav v tej starosti takšne dejavnosti marsikaterega ne pritegnejo več. A ker jih v delo vključimo kot pomočnike animatorjev ali pa krajši čas celo pomagajo pri delu svojim staršem ali starim staršem, je tabor zanimiv tudi tem.«