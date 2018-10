V Dravogradu so se oglasile sirene

Delo Narasla Drava pod elektrarno v Dravograd. FOTO: PGD Dravograd

Na občini Dravograd so za občane odprli posebno telefonsko številko 041 767 137, na kateri so jim na razpolago vse informacije v zvezi z naraščajočo vodo, zavrtijo pa jo lahko tudi v primeru, če potrebujejo kakršno koli pomoč. Štab civilne zaščite je že obiskal tudi vse hiše na Ribiški poti in na Meži, ki so ob poplavah prve in najhuje poplavljene. Skupaj s prebivalci hiš so se dogovorili za ukrepe. Najbolj skrajen je načrt evakuacije.

Regijski center za obveščanje v Slovenj Gradcu je ob pol petih zjutraj zaradi narasle reke Drave v Dravogradu sprožil sirene. Ljudi pozivajo, naj se ravnajo po navodilih civilne zaščite in drugih pristojnih služb.Pretok reke Drave je nekaj minut čez peto zjutraj v Dravogradu znašal 1373 kubičnih metrov na sekundo, v Vuzenici 1504, v Vuhredu pa 1572. Pretok bo še naraščal in že dopoldne dosegel med 2000 in 2200 kubičnimi metri na sekundo.Po podatkih hidrologov na Agenciji za okolje (Arso) bo pretok Drave v naslednjih urah še hitreje naraščal. V jutranjih urah pričakujejo pretok med 1800 in 2000 m3/s, ki bo čez dan dosegel konico med 2000 in 2200 m3/s. Lokalni dotoki vzdolž celotnega toka Drave v Sloveniji bodo znašali med 100 in 200 m3/s. Jutri bo Drava vzdolž svojega toka poplavljala v širšem obsegu.V Dravogradu je reka prestopila bregove ob pol štirih zjutraj.​V Vuzenici, kjer je pretok Drave ob 6.28 dosegel 1607 kubičnih metrov na sekundo, je gladina Drave ta čas izenačena z rečno brežino. Na terenu je dvaintrideset gasilcev. V Vuzenici narasla reka grozi, da bo poplavila osemnajst stanovanjskih hiš, ki so jih že včeraj zaščitili s protipoplavnimi vrečami.Cesta od Dravograda proti mejnemu prehodu Vič je prevozna le za lokalni promet, na avstrijski strani pa je za promet popolnoma zaprta. Zaprt je tudi mejni prehod Libeliče.Po ocenah hidrologabi lahko bilo zaradi poplavljanja reke ogroženih več sto objektov tudi v Mariboru in na Ptuju. Tako tam kot v civilnih iniciativah na Koroškem so zagotovili, da so pripravljeni na morebitne nevšečnosti. Prebivalce pa so pozvali, da se na težave pravočasno pripravijo in umaknejo svoje premoženje v višja nadstropja ali tja, kjer ne bodo utrpeli škode.