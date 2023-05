V Državnem svetu namesto Horvata Luka Steiner

Luka Steiner, predsednik uprave Športne loterije, je na današnjih ponovnih volitvah za člana predstavnika kulture in športa v državnem svetu dobil največ glasov elektorjev – deset od 17 – in tako v svetniških klopeh nadomestil Tomaža Horvata. Kandidatu Zoranu Pozniču, aktualnemu trboveljskemu županu in nekdanjemu kulturnemu ministru, so namenili pet glasov, dva je prejel Tomaž Simetinger, Borut Pelko pa nobenega.

Spomnimo: državna volilna komisija (DVK) je ponovne volitve člana Državnega sveta za področje kulture in športa razpisala na podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je volitve državnega svetnika, predstavnika na področju kulture in športa razveljavilo v delu, ki se nanaša na končno glasovanje. Ugotovilo je namreč, da je bila kandidatura Tomaža Horvata, pravnika iz Nove Gorice, sicer člana SD in neprofesionalnega predsednika Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica, nezakonita, ker ni bil izpolnjen zakonski pogoj poklicnega opravljanja dejavnosti na omenjenem področju.

Elektorji – navzočih je bilo 17 od skupaj 21 – so na današnjem volilnem zboru po podatkih DVK glasovali o preostalih štirih kandidatih, katerih kandidature niso bile izpodbijane in jih ustavno sodišče ni izločilo, in sicer o Borutu Pelku, Zoranu Pozniču, Tomažu Simetingerju in Luki Steinerju.

DVK bo končno poročilo o izidu ponovnih volitev člana državnega sveta za področje kulture in športa obravnavala na naslednji seji, ki bo predvidoma v prihodnjem tednu.