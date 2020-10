V državnem zboru predlog za razrešitev Aleksandre Pivec

Aleksandra Pivec se je na napoved razrešitve odzvala ostro že v torek, češ da je to žalosten dan za slovensko demokracijo. »Žalostno je, da se politična zahteva zoper delo ministra z namenom rušenja vlade postavlja pred strokovno delo ministra. Slednjega mi nihče ne more očitati, saj sem in še vedno svoje delo opravljam kakovostno. Vsekakor bo seja državnega zbora priložnost, da se pokaže dobro delo, ki smo ga z mnogimi partnerji na delovnem področju opravili v preteklih dveh letih,« je še navedla.

»Stranka Desus me je obvestila, da na podlagi sklepa stranke predlaga zamenjavo na mestu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,« je v obrazložitvi predloga za razrešitevzapisal, ki je dokument v skladu z dogovorom s koalicijskimi partnerji podpisal včeraj, a ga poslal v državni zbor šele danes.Aleksandri Pivec pa se je ob tem tudi zahvalil za njeno delo v vladi v zelo zahtevnih razmerah in za uspešno vodenje resorja.Če pred tem vendarle ne bo odstopila, bo o razrešitvi ministrice za kmetijstvo prihodnji teden odločal državni zbor. Kdaj točno se bo to zgodilo, pa bo znano po kolegiju predsednika državnega zbora, ki bo predvidoma v petek. Glasove za njeno razrešitev so poleg njenega Desusa sicer obljubile tudi že preostale koalicijske stranke.V Desusu so za novega kmetijskega ministra predlagali dosedanjega državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu