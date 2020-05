V državnem zboru vladno poročilo o nakupu zaščitne opreme

DZ bo na današnji izredni seji obravnaval vladno poročilo o nakupu zaščitne in druge opreme, potrebne v času epidemije novega koronavirusa. Na vlado letijo številni očitki o domnevnih nepravilnostih in korupciji, v poročilu, ki ga je poslala tudi organom pregona, pa je sama s prstom pokazala zlasti na odgovornost nekdanjega premierjaVladna koalicija v širši sestavi se je tudi na ponedeljkovem srečanju na Brdu pri Kranju enotno zavzela za sprejetje poročila vlade o nabavi zaščitne opreme. Poročilo bodo na današnji seji DZ predstavili premierin nekateri ministri. Poročilo med drugim opominja na pomanjkanje zaščitne opreme v času razglasitve epidemije in dodaja, da jo je nova vlada nato zagotovila v zadostni količini, in to po nižji ceni kot prejšnja.Že v petek je poročilo obravnaval odbor DZ za gospodarstvo. Vsebinski del razprave je minil v znamenju ostre izmenjave mnenj med predstavniki vlade, ki so poročilo zagovarjali, in opozicijo. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvoje priznal, da izkušenj s tovrstnimi nabavami niso imeli, a zatrdil, da so ravnali v najboljši veri. Podobno so zatrjevali tudi koalicijski člani odbora.V opoziciji so nasprotno ocenjevali, da je poročilo pristransko, ter opozarjali na po njihovi oceni sumljiva dodeljevanja poslov in na kaos ob nabavi zaščitnih mask. Več kot 11-urno petkovo razpravo so zaznamovali številni postopkovni zapleti. V opoziciji so namreč opozarjali, da bi se smel DZ po poslovniku s poročilom zgolj seznaniti, ne pa tudi sprejemati sklepov. Pričakovati je, da bodo takšno stališče zagovarjali tudi na plenarni seji DZ.Komisija DZ za nadzor javnih financ pa je v sredo v nadaljevanju nujne seje o porabi javnih sredstev za nakup zaščitne opreme v epidemiji brez glasu proti izglasovala predlog sklepa, po katerem naj jim vlada v osmih dneh posreduje tudi seznam vseh sklenjenih poslov in dobav zaščitne in medicinske opreme s cenami.