FOTO:V državni zbor in na RTV Koper prispela pošiljka z belim prahom (FOTO)

Dogajanje pred parlamentom. FOTO: Blaž Samec

Pestro se je pričel dan v slovenskem parlamentu. V državni zbor je namreč prispela pošiljka z belim prahom, zato so policisti takoj zaščitili stavbo in sprožili ustrezne postopke.Na kraju posredujejo vse pristojne službe (policisti, gasilci), prav tako so obvestili veterinarski inštitut. Vhod v objekt je trenutno zaprt, promet pa ni oviran. Izolirali so pet oseb, ki so bile v stiku s pošiljko.Policija je sicer klic sprejela ob 7.56, kasneje pa so beli prah prejeli tudi na RTV Koper. Naslovljena je bila na novinarko Televizije Slovenija, je za STA potrdila sama novinarka. Kot je dejala, gre za enako pisavo in žig kot pred meseci, ko je tudi prejela sumljivo pošiljko, za katero se je izkazalo, da ne vsebuje nevarnih snovi.Carlova je na svojem Facebook profilu danes zjutraj zapisala, da je na njen službeni naslov prispela kuverta z belim prahom. »Ista pisava, isti žig. Prihajajo skafandri,« je dodala.