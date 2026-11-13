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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    V dubajski AIX naj bi naložili več kot milijardo

    Stečaj za prvo podjetje iz skupine AIX, v vrhu katerega se pojavljajo Slovenci iz naših investicijskih zgodb.
    Skupina AIX se je promovirala tudi prek znanih nogometnih obrazov, kot je legendarni Brazilec Ronaldo Nazario. FOTO: Aix Investment
    Galerija
    Skupina AIX se je promovirala tudi prek znanih nogometnih obrazov, kot je legendarni Brazilec Ronaldo Nazario. FOTO: Aix Investment
    Tomica Šuljić
    13. 11. 2026 | 14:40
    13. 11. 2026 | 15:37
    6:29
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    Oktobra smo prvič poročali o dogajanju okoli mednarodne investicijske skupine AIX v Dubaju, v vodstvu katere se pojavljajo znana slovenska imena. Investicijska skupina AIX iz Dubaja je nekaj let obljubljala visoke donose vlagateljem, letos pa se soočajo s težavami in tožbami vlagateljev. 

    Sodišče na Kajmanskih otokih je konec oktobra poslalo v stečaj tamkajšnjo družbo AIX Secure SPV Ltd. Predsedujoči sodnik David Doyle pa je v uvodu sodbe navedel, da je prejel tudi pisno izjavo pod prisego 45-letnega Gregorja Simoniča, ki je v izjavi navedel, da je edini direktor družbe AIX Secure.

    Simonič, ki po naših podatkih prihaja iz škofjeloškega konca, pa še zdaleč ni edini Slovenec v podjetju AIX. Sodnik Doyle je v sodbi povzel tudi izjavo ene od upnic Alexis Catherine Golding. Ta je navedla, da so ji povedali, da je »resnični snovalec te sheme Slovenec Aleš Čebulj, sodelavec Gregorja Simoniča«. Goldingova je dodala, da sama verjame, da je to res. V povezavi s skupino AIX pa se pojavlja še ena Slovenka.

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