V dveh tednih sta ročno strla eno tono orehov

Foto: Aljosarebolj.com

V letih pridnega leta se jima je nabralo dovolj denarja za naložbo v prihodnost in ocenila sta, da to ne bo nepremičnina, saj ni v skladu z življenjskim slogom njune družine. Tesno so povezani z naravo, tudi otroka cenita domače pridelke in se zavedata pomena zdrave prehrane. Tina s hrano, pridelano doma, rada eksperimentira v kuhinji ter vedno znova izumlja in dopolnjuje okusne polnovredne obroke. Z darovi z domačega vrta je rada obdarila tudi bližnje.Denarja za svoje pridelke nista sprejemala vse do prve letine orehov v nasadu, ki sta ga kupila s prihranki. Velik je kar 4 hektarje in velja za petega največjega v državi. Tja sta prišla le s preprosto kosilnico in čakalo ju je ogromno dela. Ko so drevesa prvič obrodila, sta vse ročno obrala. Z njimi sta napolnila kar 70 vreč in jih ročno strla kar eno tono. Zaslužek sta nato vložila v nakup novih 160 dreves in novo kosilnico, Mark pa je pustil službo in nasadu posvetil ves svoj čas.Orehi so tako postali velik del njihove vsakodnevne prehrane, saj jih je Tina z novimi domiselnimi eksperimenti odlično vpeljala v doma narejene jedi. Ker imajo otroci radi kašice, je nato ustvarila žitni obrok v več okusih, ki je bil predstavljen v 2. oddaji 3. sezone. Imenuje sein je postal že pravi hit med družinskimi obroki. Najdete ga v štirih okusih, in sicer: kakav, lešnik, kokos in oreh. Pripravljen je hitro ter vas nasiti in napolni z energijo.