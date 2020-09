V dvorani brez mask, ministrica se za »spodrsljaj« zdaj opravičuje

Za nadzor na upoštevanjem ukrepov zadolžen ZIRS

Sindikat jasen javni odgovor ministrice pričakuje najpozneje v tednu dni



Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je danes v posebnem dopisu ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec opozoril na ogorčenje, ki je pospremilo zadnji vladni ukrep, povezan s spremembo nošenja mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih, o kateri so bili sindikat in zaposleni pred tem seznanjeni zgolj iz medijev.



Nezadovoljstvo zaposlenih v vrtcih in šolah – tako administrativno-računovodskega in tehničnega kadra, kot tudi pedagoškega osebja – se že tako približuje vrelišču, saj so z dodatnimi nalogami, ki jih terjajo prilagoditve, povezane s covidom-19, preobremenjeni že zdaj, ob predvidljivem večanju števila odrejenih karanten in bolniških odsotnosti pa dodatnih obremenitev dlje časa preprosto ne bodo zmogli. A ministrica težave, na katere sindikat njegovo članstvo dnevno in v velikem številu opozarja, namesto, da bi jih takoj začela reševati, zelo prizadevno pometa pod preprogo, pozornost pa se trudi odvračati z deljenjem komplimentov vrtcem in šolam.



Ob vsem navedenem se je ministrica v središču (negativne) pozornosti znova znašla danes zaradi svoje udeležbe na sinočnjem gala večeru, kjer se – skupaj z ostalimi udeleženci – ni držala ne obveznega ukrepa nošenja zaščitnih mask niti ni upoštevala priporočene medosebne varnostne razdalje. Razpravo o tem svežem ministričinem zdrsu bo v kratkem opravil tudi Izvršilni odbor SVIZ in sprejel ustrezna stališča oziroma sklepe ter obvestil javnost.



Po Kolpi so vsi obljubljali upoštevanje pravil

V ponedeljek je potekala dobrodelna prireditev, ki jo je organiziral Olimpijski komite Slovenije (OKS). Na njej so zbirali denar za mlade športnike. Na prireditvi, ki jo je v neposrednem prenosu prenašala tudi nacionalna televizija, se je zbralo 140 povabljenih, med njimi številne ugledne medijske osebnosti, kot so, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja, ministrica za šolstvo, nekdanja slovenska alpska smučarkain drugi.Z objavljenih posnetkov je jasno, da v dvorani niso nosili mask, kar je kršitev pravil o nošenju zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih. Ministrica za šolstvo se za »spodrsljaj« zdaj opravičuje na družbenem omrežju twitter. Zapisala je, da »ji je iskreno žal, ker na včerajšnjem dogodku ni nosila maske. Po zagotovilih organizatorja so prireditev organizirali skladno s priporočili in navodili NIJZ. Iz zaščitnih razlogov se bom preventivno testirala na covid-19«.Organizator prireditve je soglasje NIJZ za izpeljavo prireditve dobil 14. septembra. Dogodka se je, kot so zapisali za Delo, udeležilo 140 povabljenih, skupaj z nastopajočimi je bilo v dvorani vsega skupaj 150 ljudi. S posnetkov je jasno, da vsi niso sedeli najmanj meter in pol narazen, kot priporoča nacionalni inštitut.»Udeleženci večera so bili natanko seznanjeni s pravili obnašanja, do prihoda v dvorano vsi v maskah, ob vstopu v dvorano, so maske sneli z obraza. V dvorani je bila zagotovljena predpisana razdalja. Sedežni red je bil vnaprej določen, velikosti prostora in razporeditev sedežev pa je bila prilagojena upoštevanjem zadostne medosebne razdalje dva metra. Bližje skupaj so lahko sedeli le člani istega gospodinjstva,« so nam odgovorili na OKS.Ker sta za isto mizo sedela ministrica za šolstvo in Thomas Bach, smo OKS vprašali, ali tudi za njiju velja, da živita v skupnem gospodinjstvu. Gosti, ki so na prireditev pripotovali iz tujine (32 oseb), med njimi tudi predsednik OKS Thomas Bach, so po besedah organizatorja predložili negativne teste na prisotnost covid-19, ki niso bili starejši od 48 ur.Uradne fotografije, ki jih je OKS delil tudi na svojem družbenem omrežju twitter, dokazujejo še, da vsajin Aleksander Čeferin ob prihodu nista nosila zaščitne maske, pa tudi nekateri drugi gosti so bili brez nje oziroma jo imeli na obrazu neustrezno nameščeno.Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot so pojasnili, presoja vloge za izvedbo javnih prireditev z vidika zagotavljanja ukrepov preprečevanja prenosa in širjenja povzročitelja covid-19 med obiskovalci (preprečevanje zbiranja, preprečevanje medosebnih stikov pod 1,5 metra med obiskovalci, preprečevanje križanja poti, zagotavljanje razkužil, sredstev za higieno rok, skrb za čiščenje in razkuževanje površin, s katerimi prihajajo v stik obiskovalci).»Pri tem posamezne prireditve presoja glede na higiensko tehnično ureditev pristopa, (vhod, izhod), sanitarije, možnosti za higieno rok, ureditev čistih in nečistih poti, preprečevanja medosebnih stikov, usmerjanje gibanja obiskovalcev, za zagotavljanje medosebne razdalje. Če organizator v vlogi opredeli ustrezno zagotavljanje spoštovanja higienskih ukrepov, se mu izda pozitivno mnenje.«Glede omenjene prireditve so za Delo dodali, da je organizator zaprosil NIJZ za oceno higienskih ukrepov za preprečevanje prenosa in širjenja obolenja covid-19, ki so bili ustrezni. »Organizatorja smo ob izdaji pozitivnega mnenja za izvedbo javne prireditve med drugim izrecno opozorili, da je v zaprtih prostorih potrebno pravilno nošenje mask oziroma druge zaščite nosno-ustnega predela. Za izvajanje in upoštevanje ukrepov, navedenih v vlogi, je odgovoren organizator, za nadzor nad izvajanjem ukrepov pa je pristojen Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS).«Na očitno kršenje pravil v času hitrega širjenja koronavirusa se je danes odzvala tudi dr.. Pozvala je k razumnemu ravnanju in nošenju mask ter druženje politikov, športnikov in drugih visokih gostov brez mask brez upoštevanja varnostne razdalje opisala kot slab zgled javnosti. Apelirala je na znane medijske osebnosti, da spoštujejo pravila.Vladni govorecje bil glede ministričinega spodrsljaja bolj redkobeseden. Dejal je le, da je ministrica za šolstvo na prireditev prišla v zadnjem trenutku. Na družbenem omrežju twitter so se na očitno kršenje priporočil NIJZ oglasili že nekateri politiki. Premierje zapisal: »Razumljivo je, da med večerjo ne moreš imeti nadete (maske). A je v sklepih dne 17. 09. 2020 vlada resno priporočila, naj se ob javnih dogodkih ne organizirajo zakuske. Za (ne)upoštevanje navodil so odgovorni organizatorji.«Za predsednico stranke SABgre pri dejanju povabljenih za očitno delitev na prvo- in drugorazredne. »Očitno ukrepi za »prvorazredne« vladne funkcionarje ne veljajo ali pa tam kjer so oni, virusa ni. V tujini je zaradi bistveno manjšega zdrsa odstopil komisar Hogan.« Zapisala je še, da je to, kar je včeraj demonstrirala ministrica za šolstvo, zrelo za njen nepreklicni odstop. Poslanecpa se je spraševal, ali res obstajajo državljani A in B kategorije.V času epidemije koronavirusa so težki očitki o neodgovornem ravnanju leteli na slovenskega predsednikain druge, ki so se ob reki Kolpi družili brez zaščitnih mask na obrazu. Tedaj so vsi po vrsti obljubljali, da do podobnih dejanj ne bo več prihajalo.