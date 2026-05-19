  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    V DZ vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja

    Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica.
    Janez Janša. FOTO: Matej Družnik
    Galerija
    Janez Janša. FOTO: Matej Družnik
    STA, U. E.
    19. 5. 2026 | 12:37
    19. 5. 2026 | 13:16
    4:48
    A+A-

    Skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je v DZ vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so za STA potrdili v DZ. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji.

    image_alt
    Prinaša Janševa nova vlada razvojni preboj ali še en razkol

    Glasovanje najverjetneje v petek

    Janševa četrta vlada bo po predvidenem rokovniku prisegla prvi teden junija. Glasovanje o njegovem mandatarstvu bo najverjetneje na prvi možni dan, to je v petek, 22. maja. Na tajnem glasovanju v državnem zboru se Janša lahko nadeja do 50 glasov podpore. Poleg 28 poslancev svoje stranke, devet poslancev Nove Slovenije in (do) šest poslancev Demokratov Anžeta Logarja. Janšo bodo za mandatarja potrdili tudi v stranki Resnica s petimi poslanci in oba poslanca narodnostnih manjšin. 

    Nova vlada predvidoma v prvem tednu junija

    Po izvolitvi Janše za mandatarja bo začel teči 15-dnevni rok za imenovanje vlade. Predvidoma prihodnji teden se bodo začela zaslišanja ministrskih kandidatov v matičnih delovnih telesih državnega zbora. Skladno z novelo zakona o vladi, bo Janšev ministrski zbor imel 15 članov.  Tako koalicijska pogodba kot ministrska imena ostajajo neznanka.Janša je v minulih dneh ocenil, da je mogoče, da bi novo vlado dobili prvi teden junija.

    Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, vse odtlej pa je poslanski mandat dobil na vsakih volitvah. FOTO: arhiv
    Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, vse odtlej pa je poslanski mandat dobil na vsakih volitvah. FOTO: arhiv

    Janša, rojen 17. septembra 1958, je tako najverjetnejši predsednik nove, že svoje četrte vlade. Obramboslovec po izobrazbi je eden najvidnejših in najdlje aktivnih slovenskih politikov. Na volitvah aprila 1990 je bil na listi SDZ prvič izvoljen za poslanca, vse odtlej pa je poslanski mandat dobil na vsakih volitvah. Stranki SDS se je pridružil leta 1992, maja 1993 je bil izvoljen za njenega predsednika in jo vodi še danes.

    Vlado je prvič vodil v obdobju 2004-2008, nato pa še dvakrat, in sicer 2012-2013 ter 2020-2022. Njegov zadnji mandat so zaznamovali epidemija covida-19 in dolgotrajni protivladni protesti. Proti omejevalnim ukrepom je tedaj protestiralo tudi gibanje, zbrano okoli prvaka stranke Resnica Zorana Stevanovića.

    image_alt
    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Tudi sicer je bila Janševa pot pestra. V 80. letih prejšnjega stoletja je bil Janša član Zveze socialistične mladine Slovenije, maja 1988 ga je aretirala Služba državne varnosti, čemur je sledil t. i. proces proti četverici.

    Maja 1990 je postal minister za obrambo v prvi slovenski vladi, marca 1994 je bil s položaja razrešen zaradi afere Depala vas.

    Janševo štiriletno vodenje prve vlade so zaznamovali očitki o političnem kadrovanju in omejevanju medijske svobode, pa tudi konflikti z nevladnimi organizacijami. Tik pred koncem mandata pa je politični prostor zatresla afera Patria, zaradi katere je pozneje nekaj časa prebil tudi v zaporu, a je ustavno sodišče obsodilno sodbo razveljavilo, primer pa je na koncu zastaral.

    Drugo vlado je Janša sestavil v začetku leta 2012, ko to ni uspelo zmagovalcu takratnih predčasnih volitev, tedanjemu predsedniku Pozitivne Slovenije Zoranu Jankoviću, vlada pa je leto pozneje padla po izglasovanju konstruktivne nezaupnice. V enem letu je vlada zaradi takratne finančne in gospodarske krize v svetu sprejela vrsto nepopularnih, predvsem varčevalnih ukrepov, protivladni protesti pa so se vrstili tudi zaradi poročila Komisije za preprečevanje korupcije o Janševem premoženju nepojasnjenega izvora.

    SDS je na parlamentarnih volitvah znova zmagala leta 2018, a je tedaj vlado sestavil predsednik drugouvrščene LMŠ Marjan Šarec, po njegovem odstopu leta 2020 pa je Janša do konca mandata DZ sestavil svojo tretjo vlado, ki se je morala takoj po nastopu soočiti z ukrepi v epidemiji covida-19.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

    Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
    19. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

    Znani so roki nastanka četrte vlade Janeza Janše, vsebina koalicijske pogodbe in ministrska zasedba ostajata skrivnost.
    Uroš Esih 18. 5. 2026 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicija

    Pirc Musar: Z obema sem iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo

    Avšič Bogovič: O predlogu mandatarja ustavne večine Robert Golob minuli teden z Natašo Pirc Musar, prisoten je bil tudi Janez Janša.
    18. 5. 2026 | 18:26
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    V treh dneh in pol

    Pod pobudo za referendum kar 47.223 podpisov, Janša: referendum ni mogoč

    Če državni zbor ne bo dopustil ljudskega izrekanja, se bodo sindikati pritožili na ustavno sodišče. Državni svetniki niso podprli veta.
    Barbara Hočevar 18. 5. 2026 | 14:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Potrjevanje koalicijske pogodbe z Janšo prihaja s sklepno fazo

    Pogodba bo danes na mizi organov stranke SDS, pa tudi SLS in Fokus.
    18. 5. 2026 | 06:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Velenje

    Pirc Musarjeva in Janša med harmonikarji: Dokaz, da znamo stopiti skupaj

    V Velenju je Golico zaigralo 4066 harmonikarjev, svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, a bodo poskusili znova.
    17. 5. 2026 | 17:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

    Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
    Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Slovenija dobiva prvo desno koalicijo po osamosvojitvi

    Znani so roki nastanka četrte vlade Janeza Janše, vsebina koalicijske pogodbe in ministrska zasedba ostajata skrivnost.
    Uroš Esih 18. 5. 2026 | 20:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenskim smučarskim skokom zasvetila rdeča luč

    Vodilni možje v naši skakalni reprezentanci iščejo krojače in šivilje. V poolimpijski sezoni novo točkovanje v svetovnem pokalu.
    Miha Šimnovec 18. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Nepremičninski trg

    V Šiški še ena drzna in »špičasta« stolpnica

    S spremembo prostorskega akta bodo bolgarskim investitorjem na občini omogočili gradnjo v Šiški. Gre za drugi projekt v Ljubljani.
    Manja Pušnik 18. 5. 2026 | 16:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Pred vstopom v srednjo šolo

    Do želene kariere ne vodi samo ena pot

    Pomembno je, da pred izbiro, kam se bomo vpisali, raziščemo vse poti izobraževanja, ki vodijo do želenega poklica.
    Milka Bizovičar 18. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zavarovanja ne odražajo podnebne realnosti

    Naravne nesreče so po podatkih svetovne pozavarovalnice Munich Re v zadnjih letih povzročile rekordne gospodarske škode.
    Miran Varga 16. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Digitalna podpora pri največjih življenjskih odločitvah

    Za gradnjo, prenovo in nakup nepremičnin platforme uporabnikom prihranijo čas ter pomagajo pri boljših finančnih odločitvah.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Manj razpršenih lokacij, več tehnoloških centrov

    Pomembnost je uravnoteženje vlaganj med strateško infrastrukturo, avtomatizacijo in aktivnim upravljanjem poslovnih nepremičnin.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Janez JanšaSDSopozicijakandidaturaVolitve 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nicole Kidman, dražbena muza za milijardo dolarjev

    Dražbena hiša Christie's v New Yorku je z umetninami iz zbirke S. I. Newhousa sinoči presegla prejšnje rekorde.
    Vesna Milek 19. 5. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (19. 5.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 19. 5. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po najhujši potapljaški nesreči na Maldivih iz jame uspešno potegnili dve trupli

    Med raziskovanjem jame Vaavu je življenje izgubilo en maldivski in pet italijanskih potapljačev.
    19. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    V DZ vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja

    Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica.
    19. 5. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj ljudje energijsko čistijo domove? Nov trend v nepremičninskih oglasih

    V podkastu z Urško Puš o energijskem čiščenju domov, »težki energiji«, zahtevnih nepremičninah in razlogih, zaradi katerih ljudje poiščejo takšno pomoč.
    Nina Štajner 19. 5. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Po najhujši potapljaški nesreči na Maldivih iz jame uspešno potegnili dve trupli

    Med raziskovanjem jame Vaavu je življenje izgubilo en maldivski in pet italijanskih potapljačev.
    19. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    V DZ vložili kandidaturo Janeza Janše za mandatarja

    Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica.
    19. 5. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Zakaj ljudje energijsko čistijo domove? Nov trend v nepremičninskih oglasih

    V podkastu z Urško Puš o energijskem čiščenju domov, »težki energiji«, zahtevnih nepremičninah in razlogih, zaradi katerih ljudje poiščejo takšno pomoč.
    Nina Štajner 19. 5. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Novost v slovenski energetiki

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Odseki, kjer motoristi najpogosteje izgubijo nadzor

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo