Podpora Jankoviću v džamiji razburila del bošnjaške diaspore

Islamska skupnost Bosne in Hercegovine v Ljubljani je podprla Zorana Jankovića za župana, Bošnjaka Elvisa Alukića, ki se na listi Levice poteguje za članstvo v mestnem svetu, pa ni niti omenila. Na besede, ki so bile izrečene med dogodkom Večer Korana v Ljubljani, so se s kritičnim zapisom na družbenem omrežju Facebook odzvali v skupini Glas Dijaspore, ki združuje Bošnjake v Sloveniji. »Po informacijah, do katerih smo prišli, je bila med Večerom Korana, ki je potekal 7. novembra v Ljubljani, na srečanju v organizaciji Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, članom džemata poslana sporočila podpore ob kandidaturi aktualnega župana Ljubljane Zorana Jankovića. Takšne informacije so med Bošnjaki v Sloveniji povzročile burne odzive. Razlog za nezadovoljstvo je tudi dejstvo, da Zoran ...