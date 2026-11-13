Podpora Jankoviću v džamiji razburila del bošnjaške diaspore

Del sicer aktualnemu županu tradicionalno naklonjene slamske skupnosti so zmotile njegove povezave z Dodikom in Vučićem.
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Ob začetku gradnje džamije je Nedžad Grabus (levo) bil mufti v Ljubljani, Zoran Janković je bil župan, Nevzet Porić pa generalni sekretar islamske skupnosti v Sloveniji. Grabus je danes najvišji duhovni voditelj Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini, Porić je mufti, Janković pa že šestič kandidira za župana. FOTO: Matej Družnik
Islamska skupnost Bosne in Hercegovine v Ljubljani je podprla Zorana Jankovića za župana, Bošnjaka Elvisa Alukića, ki se na listi Levice poteguje za članstvo v mestnem svetu, pa ni niti omenila. Na besede, ki so bile izrečene med dogodkom Večer Korana v Ljubljani, so se s kritičnim zapisom na družbenem omrežju Facebook odzvali v skupini Glas Dijaspore, ki združuje Bošnjake v Sloveniji.
»Po informacijah, do katerih smo prišli, je bila med Večerom Korana, ki je potekal 7. novembra v Ljubljani, na srečanju v organizaciji Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, članom džemata poslana sporočila podpore ob kandidaturi aktualnega župana Ljubljane Zorana Jankovića. Takšne informacije so med Bošnjaki v Sloveniji povzročile burne odzive. Razlog za nezadovoljstvo je tudi dejstvo, da Zoran ...
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