V Ecosovi bioplinarni še tiktaka okoljska bomba

Lendava - Ker tudi zadnji poskus prodaje problematične lendavske bioplinarne družbe Ecos v stečaju ni uspel, so se v stečajni pisarni Matjaža Nanuta odločili, da bodo objekt oziroma vse premoženje Ecosa prenesli na največjo ločitveno upnico Raiffeisen - Landesbank Steiermark. Toda v fermentorjih nedelujoče bioplinarne je še vedno 21.000 kubičnih metrov razpadajočega substrata, ki predstavlja smrdečo in zdravju nevarno okoljsko bombo.Stečajni upravitelj je bioplinarno po dveh neuspelih javnih dražbah nazadnje poskušal prodati z zbiranjem nezavezujočih ponudb. V roku je dobil devet ponudb, vendar so se v nadaljevanju vsi ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.