V Epsteinovih dosjejih tudi nekatera slovenska imena

V zadnjem svežnju dokumentov iz tako imenovanih Epsteinovih dosjejev, ki jih je v petek objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, so se znašla tudi nekatera slovenska imena, je poročala televizija POP TV.

V dokumentih iz preiskav pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina so med drugim omenjena imena nekdanjega predsednika republike Danila Türka, nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek in filozofa Slavoja Žižka. Imena slednjih so sicer v dokumentih navedena v kontekstih, ki niso povezani z Epstenovimi nečednimi početji, je poročala televizija.

V dosjejih je bila med drugim razkrita tudi komunikacija med Epsteinom in nekdanjim slovaškim zunanjim ministrom Miroslavom Lajčakom, ki je po razkritju odstopil z mesta svetovalca premiera Roberta Fica. Lajčaka se v dokumentih med drugim omenja tudi kot vezni člen med družbo iz Dubaja in Luko Koper.

V petek objavljeni sveženj dokumentov velja za največji doslej, obsega namreč približno tri milijone strani, 180.000 fotografij in okoli 2000 videoposnetkov. Epstein, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, je leta 2019 v zaporu v New Yorku storil samomor.