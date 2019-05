Prihodnja vloga Nemčije

Slovenski predsednik Pahor in njegov nemški kolega Steinmeier med današnjo novinarsko konferenco. FOTO: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana – Prihajajoče volitve v evropski parlament bodo pomembne za povečanje zaupanja v Evropsko unijo in njene institucije, saj bodo vplivale na njihovo legitimnost v očeh volilnega telesa. To je na današnji novinarski konferenci med vrsticami nakazal nemški predsednik, ki se na povabilo predsednika republikemudi na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji.Sodelovanje med državami je po mnenju obeh predsednikov ključno za spopadanje s prihodnjimi izzivi, zlasti podnebnimi spremembami in migracijami. Konstruktivni spori glede načina njihovega reševanja so v tem primeru dobrodošli, je med odgovarjanjem na novinarska vprašanja povedal Steinmeier, a le če je končni cilj tovrstnih razprav okrepitev Evrope.Močna Evropa po njegovih besedah pomeni tudi močne evropske institucije, ki imajo ustrezno demokratično legitimnost. »Za to potrebujemo državljane, ki bodo šli na volitve.«Fokus je predvsem na mladi generaciji. Ta resda nima neposredne izkušnje z grenkimi časi zgodovine, je povedal predsednik Pahor, a se je tudi pri njej okrepilo spoznanje, da ima odgovornost in pravico, da se izreče glede temeljnega vprašanja, v katero smer naj gre EU. Predsednik republike zato optimistično napoveduje, da bo volilna udeležba na letošnjih volitvah večja, kot je bila na prejšnjih.Nemški predsednik je zagotovil, da v Uniji šteje glas vsake države, osemindvajseterica pa je lahko učinkovita, le če funkcionira kot celota. »V EU so samo majhne države in tiste, ki še niso spoznale, da so majhne,« je poudaril Steinmeier.Ne glede na to se razmerja moči v Evropi spreminjajo. Že tako dominantna vloga Nemčije bo po izstopu Združenega kraljestva iz EU postala še bolj dominantna, napovedujejo analitiki.Na vprašanje Dela, kako si Nemčija predstavlja svojo prihodnjo vlogo v Uniji in ali jo čedalje bolj neenakomerna razporeditev politične in gospodarske moči znotraj EU skrbi, nemški predsednik ni podal jasnega odgovora. »Lahko samo upam, da ne vzbuja skrbi pri drugih,« je poudaril Steinmeier. Na nemško gospodarstvo se po njegovem mnenju ne more gledati izolirano, saj je vpeto tako v svetovno kot v skupno evropsko gospodarstvo.»Lahko ste prepričani, da se zavedamo, kako smo odvisni od drugih delov Evrope,« je še povedal Steinmeier.