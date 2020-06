V EU sprejemljiva le prostovoljna namestitev

Urad informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik še ne pozna podrobnosti delovanja aplikacije in predloga pravne podlage. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Potem ko smo razkrili nekaj podrobnosti glede načrtovanje mobilne aplikacije za sledenje stikom , ki naj bi bila obvezna za posameznike s pametnim telefonom, ki so potrjeno pozitivni na virus sars-cov-2, in tiste, ki jim je bila odrejena karantena, za vse druge pa naj bi bila prostovoljna, so pri informacijskem pooblaščencu opozorili, da je le prostovoljna namestitev aplikacije v okviru evropskega pravnega reda lahko sprejemljiva.Nove pravne podlage, ki bi določale obvezno rabo aplikacije, na primer za potrjeno okužene, pa morajo po navedbah informacijskega pooblaščenca spoštovati temeljne standarde varstva pravic posameznikov: morajo biti zakonite in ustavne, časovno omejene, morajo biti nujne in sorazmerne glede na zasledovani cilj, torej omejevanje epidemije covida-19, in tega ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.Predvsem sorazmernost in nujnost je v primeru obvezne aplikacije izredno težko utemeljiti, saj – kot navajajo – veliko posameznikov aplikacije niti ne bi moglo naložiti, ker nimajo novejšega pametnega telefona. Velik del, tudi najranljivejše populacije, bi bil iz tega ukrepa tako izključen. Ker pa so takšne aplikacije učinkovite le, če jo naloži več kot polovica populacije, pa že dejstvo, da velik del populacije niti nima primernih telefonov za to, postavi presojo nujnosti in sorazmernosti pod velik vprašaj.Čeprav je vlada zakonodajno podlago že potrdila, na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da končna odločitev za zdaj, kar zadeva nadzor nad osebami, ki so v karanteni, in način uporabe aplikacije, še ni bila sprejeta. Podpirajo prostovoljno uporabo. Si pa želijo zaradi malo zdravstvenih inšpektorjev poiskati dodaten nadzor nad vse več tistimi, ki jim je bila odrejena karantena. »Vlada s tovrstnimi ukrepi poskuša na čim bolj mehak način omogočiti, da bi bilo koronavirusno življenje čim bolj normalno, v nasprotnem sledijo bolj neprijetni ukrepi, ki so tudi škodljivi za gospodarstvo,« je komentiral obrambni ministerKot podlago za slednje stikom naj bi uporabili nemško mobilno aplikacijo, kjer izmenjava in zapisovanje podatkov med mobilnimi telefoni z naloženimi aplikacijami poteka prek bluetootha in anonimizirano z naključno identifikacijsko kodo. A kot še opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu, četudi bi aplikacija obdelovala le podatke o stikih, bližini oseb, in ti podatki uporabnikom ne bi bili razkriti tako, da bi nekdo izvedel, s kom natanko je bil v rizičnem stiku, to ne pomeni, da gre za anonimne podatke. Podatek o imenu in priimku osebe v tem primeru nadomešča številka, po kateri ga sicer ni mogoče enostavno prepoznati, a so podatki o stikih vsakega od nas kljub temu osebni podatki. Posledično pa morajo biti varovani skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov, zakonu o varstvu osebnih podatkov in ustavo.