V evropskem parlamentu pomisleki o ozadju pregona Mateja Tonina

V evropskem parlamentu so objavili predlog sklepa, po katerem se Mateju Toninu (NSi/EPP) imuniteta ne odvzame. Evropski poslanci bodo o predlogu glasovali na plenarnem zasedanju, ki se bo začelo 14. septembra. Zahtevo za odvzem imunitete je evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo (SDT).

V predlogu sklepa opozarjajo, da je treba o Toninovi imuniteti odločati na podlagi zahteve za njen odvzem ter informacij in pojasnil, predloženih v tem primeru. Pri tem je pomemben tudi časovni okvir preiskave in predložitve zahteve. Prav ta časovni okvir »vzbuja pomisleke, ki jih ni bilo mogoče zanemariti«.