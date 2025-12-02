V evropskem parlamentu zaslišanje o pobudi My Voice, My Choice

V evropskem parlamentu, v odboru za pravice žensk in enakost spolov, bo danes potekalo zaslišanje o pobudi My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira). Na njem bodo pobudnice na čelu z direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač predstavile svojo državljansko pobudo za varen in dostopen splav v vsej Evropski uniji, za katero so zbrale več kot milijon podpisov.

Zaslišanja se bo udeležila evropska komisarka za enakost Hadja Lahbib. Naslovnik pobude je evropska komisija, ki mora skladno s pravili do začetka marca odločiti, kako se bo odzvala. Pobudnice pričakujejo konkreten zakonodajni predlog za finančno podporo državam članicam, ki bodo zagotavljale, da bo varen splav dostopen vsem v Evropi.

Evropski parlament bo o pobudi razpravljal na plenarnem zasedanju 18. decembra v Strasbourgu. Poslanski razpravi bo predvidoma sledilo odločanje o resoluciji v podporo pobudi.

Podpora španskega premierja

Z Inštituta 8. marec so pred dnevi sporočili, da je jasno podporo evropski državljanski pobudi My Voice, My Choice izrekel tudi predsednik španske vlade Pedro Sánchez. Opozoril je, da v Evropski uniji 20 milijonov žensk še vedno nima dostopa do varnega splava, ter poudaril, da pravica do odločanja o lastnem telesu ne sme biti odvisna od države ali politike, ki je trenutno na oblasti.

»Temeljne pravice ne smejo biti odvisne od poštne številke ali vlade, ki je na oblasti. Obramba ženskih pravic je tudi obramba naših demokracij. Gibanja kot je My Voice, My Choice rišejo horizont resnične enakosti za vso Evropo,« je povedal Sánchez.

»Sánchezova podpora in podpora španske vlade je pomemben korak za pobudo, ki se je začela v Sloveniji in v zadnjih 2 letih zrasla v gibanje, ki povezuje več sto organizacij in tisoče ljudi po Evropi. Skupaj zahtevamo, da je dostop do splava zagotovljena in zaščitena pravica za vse,« so poudarili na Inštitut 8. marec.

V Evropski uniji 20 milijonov žensk še vedno nima dostopa do varnega splava. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Nika Kovač je ob tem povedala: »Izjemno pomembno je, da voditeljice in voditelji evropskih držav prepoznavajo pomembnost gibanja My Voice, My Choice in vrednot, za katere se borimo. Njihova podpora ne pomeni samo jasnega signala, da je pravica do svobodnega odločanja temelj evropske družbe, zgrajene na enakosti in spoštovanju človekovih pravic, ampak tudi zavezo k sprejemanju politik, ki bodo te vrednote zagotovile tudi v praksi.«

Podpora španskega predsednika vlade potrjuje, da lahko civilna družba iz majhne države sproži razpravo, ki postane evropska prioriteta in spremeni način, kako govorimo o pravicah žensk v 21. stoletju, je še dodala direktorica Inštituta 8. marec.