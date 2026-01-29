V Geoplinu kibernetski varnostni incident omejenega obsega

V družbi Geoplin so pred kratkim zaznali kibernetski varnostni incident, ki je v omejenem obsegu prizadel del njihovega informacijskega okolja. »Nemudoma smo izvedli vse predvidene zaščitne ukrepe, izolirali prizadete sisteme ter začeli forenzično preiskavo. O incidentu smo obvestili policijo, Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost Si-Cert in Urad informacijskega pooblaščenca ter z njimi aktivno sodelujemo,« so sporočili iz Geoplina.

Pojasnjujejo, da so seznanjeni z objavo oziroma razširitvijo določenih vsebin, ki izvirajo iz njihovega okolja. »Natančen obseg in vsebino objavljenih podatkov še preverjamo skupaj s pristojnimi organi in strokovnjaki,« pravijo v družbi, ki je v večinski lasti Petrola.

V Geoplinu pravijo, da zaradi interesa preiskave in varstva osebnih ter poslovno občutljivih podatkov v tej fazi ne morejo komentirati podrobnosti.

Poslovanje družbe sicer poteka nemoteno. »Prizadete posameznike obveščamo skladno z veljavnimi postopki, dobro prakso in priporočili pristojnih institucij,« pravijo in dodajajo, da bodo javnost obveščali o ugotovitvah, ko bodo informacije potrjene in ko to ne bo ogrožalo preiskave.