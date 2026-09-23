V Globokem našli še eno letalsko bombo iz druge svetovne vojne

Pri kraju Globoko v radovljiški občini so med deli v strugi reke Save v torek odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so bombo zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno deaktiviranje in odstranitev, ki bo predvidoma ta konec tedna.

Ameriško letalsko bombo so na lokaciji najdbe zavarovale pristojne službe. FOTO: Civilna Zaščita

Kakor so sporočili s Policijske uprave Kranj, so bombo odkrili delavci med deli v strugi Save. Po navedbah strokovnjakov gre za 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave z mehanskimi vžigalniki iz druge svetovne vojne.

Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS gorenjske in ljubljanske regije ter severnoprimorske regije sta najdbo in njeno okolico zavarovala. Pristojne službe pa že intenzivno pripravljajo vse potrebno za varno deaktiviranje in odstranitev bombe, ki bo po navedbah pristojnih strokovnjakov predvidoma ta konec tedna. Več informacij bo posredovala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ameriško letalsko bombo so na lokaciji najdbe zavarovale pristojne službe. FOTO: Civilna Zaščita

To je že druga neeksplodirana letalska bomba, ki so jo v zadnjem mesecu dni našli delavci pri urejanju struge Save. Konec avgusta so v strugi odkrili 250-kilogramsko bombo ameriške izdelave. To so v posebni intervenciji, v kateri so zaradi nevarnosti eksplozije zagotovili umik ljudi z območja oziroma v zaprte prostore, uspešno deaktivirali in odstranili 6. septembra.

Kakor so tedaj pojasnili, je na območju železniškega mostu v Globokem več neeksplodiranih letalskih bomb. Nekdanji poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS Bojan Kopač je povedal, da je bil ob koncu druge svetovne vojne ta most strateško pomemben za umik nemške vojske, zato so ga zavezniki 5. aprila 1945 uničili.

V akciji je sodelovalo 96 letal, ki so na območje mostu skupaj odvrgla od 250 do 350 bomb, večinoma 250-kilogramskih, nekaj pa tudi 500-kilogramskih. Ocenjujejo, da je neeksplodiranih ostalo skoraj deset odstotkov bomb, kar pomeni, da jih je na območju lahko še med 25 in 30.