V Globokem pri Radovljici našli 250-kilogramsko letalsko bombo

Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so delavci vodnogospodarskega podjetja v četrtek pri urejanju struge Save naleteli na staro letalsko bombo. O najdbi so bile takoj obveščene pristojne službe, ki so se aktivirale in neeksplodirano ubojno sredstvo identificirale. Po oceni strokovnjakov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 250-kilogramsko letalsko bombo ameriške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Bombo so na lokaciji najdbe zavarovale pristojne službe.

Predvidoma jo bodo odstranili oziroma deaktivirali prihodnjo nedeljo, torej čez dober teden, do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje, so navedli na upravi za zaščito in reševanje. Kot so še zapisali v biltenu centra za obveščanje, je bomba v slabem stanju in nevarna.

Ameriško letalsko bombo so na lokaciji najdbe zavarovale pristojne službe. FOTO: Civilna zaščita

Kraj najdbe sta v četrtek zavarovala pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi severnoprimorske ter gorenjske in ljubljanske regije. Pregledala sta stanje najdenega sredstva, ga identificirala in sprejela odločitev o postopku odstranitve. Zaradi varnosti je gibanje v bližini železniškega mostu do nadaljnjega omejeno. Tamkajšnje prebivalce in morebitne obiskovalce prosijo, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.

Na sestanku, ki so se ga udeležili še župan občine Radovljica, poveljnika radovljiške in regijske civilne zaščite, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Mošnje in predstavnik Policijske postaje Kranj, so nato sklenili, da bodo bombo predvidoma odstranili v nedeljo, 6. septembra. Po informacijah STA bi lahko takrat za nekaj časa tudi evakuirali okoliške prebivalce. Do tedaj pa bodo zagotovili njeno varovanje.