V gorah ta vikend devet helikopterskih reševanj

Policijska helikopterska posadka je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze ta vikend iz gora in nedostopnih terenov v devetih reševanjih prepeljala enajst oseb. Intervencije so potekale na Stolu, Lokavcu v Ajdovščini, Črni prsti, Triglavskih jezerih, Škrlatici, Skuti, Studorskem prevalu in Razorju, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Gorski reševalci in policisti so štiri reševanja opravili v soboto, pet pa v nedeljo. Zadnje reševanje v nedeljo so na Razorju opravili v temi. Reševalci so ta vikend rešili šest Slovencev, ostali pa so bili državljani Poljske, Nizozemske, Savdske Arabije, Francije in Izraela.

Na Stolu so reševali dvakrat, prvič zaradi poškodbe noge in drugič zaradi onemoglosti. V Lokavcu se je moški poškodoval pri podiranju drevesa, na Črni prsti pa si je pohodnica pri zdrsu poškodovala nogo.

Z območja Triglavskih jezer so rešili obolelega otroka, ki so ga skupaj z očetom prepeljali v dolino. V južnem razu Škrlatice je padajoča skala poškodovala alpinistko, ekipa pa je z gore prepeljala tudi nepoškodovanega soplezalca. Na Skuti se je zaplezal in onemogel pohodnik, na Studorskem prevalu in območju Razorja pa sta bili rešeni onemogli pohodnici, obe nepripravljeni za dolg pohod.

»Raznovrstnost vzrokov kaže na zahtevnost slovenskih gora in nevarnosti, ki so jim izpostavljeni pohodniki in alpinisti,« opozarja policija. Pohodnike najpogosteje rešujejo zaradi padcev, zdrsov, onemoglosti in bolezenskih stanj v kombinaciji s slabšo telesno pripravljenostjo, utrujenostjo in neustrezno pripravo na turo. Alpiniste pa najpogosteje rešujejo zaradi padajočega kamenja in odlomov skal.

Policisti svetujejo še, naj bodo pohodniki in alpinisti pripravljeni tudi na spremembe vremena, nižje temperature, vlažnost in temo.