V goščah v Jasni odkrili cianotoksine, je to krivo za pogine psov?

Laboratorijske analize, ki jih je naročila občina Kranjska Gora po poginu dveh psov po obisku območja Jasna konec avgusta, so pokazale, da so bile v goščah res prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije in cianotoksini. Občina je zato iz previdnosti javnost pozvala k previdnosti ter zaključka strokovnih preiskav odsvetovala stik z vodo in dostop živali do jezera, so objavili na spletni strani.

Kot smo že pisali, je novico o poginu mladega psa, ki se je zadrževal blizu jezera Jasna, na družbenih omrežjih objavila vzrediteljica. Podoben primer se je po njenih besedah zgodil že dan prej, ko je prav tako poginil mladič.

Lani so o takšnih primerih poročali z Bohinjskega jezera, pojavile so se domneve, da so za pogin krive cianobakterije, ki se ob ugodnih razmerah (topla voda in veliko sonca) hitro namnožijo in tvorijo plavajoče zaplate ali goščo. Na pojav gošče so letos znova opozarjali na Bohinjskem jezeru, opazili so jo tudi na Velenjskem.

Občina Kranjska Gora je bila o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na morebitno povezavo s predhodnim zadrževanjem na območju jezera Jasna oziroma stikom z vodo, obveščena 27. avgusta. Ker povezave ni bilo mogoče niti potrditi niti izključiti, je do zaključka strokovnih preiskav iz previdnosti obiskovalcem začasno odsvetovala kopanje, pitje vode in neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Obiskovalce je prosila tudi, da psom in drugim živalim preprečijo dostop do vode.

Lani so o podobnih primerih poročali z Bohinjskega jezera. FOTO: Voranc Vogel

V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano so odvzeli vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta ter opravili laboratorijske preiskave. Analize so pokazale, da so bile v vzorčenih cianobakterijskih goščah prisotne potencialno toksične bentoške cianobakterije ter cianotoksini, je na facebook strani objavila občina. Potrdile so prisotnost anatoksina-A in mikrocistinov, pri čemer je posebej pomembna prisotnost prvega, so zapisali.

»Pri tem je pomembno poudariti, da so bile koncentracije izmerjene v vzorcu cianobakterijske gošče, in ne v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi niti na njihovi podlagi neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Za koncentracije cianotoksinov v takšnih goščah trenutno tudi ni zdravstveno utemeljenih mejnih oziroma priporočenih vrednosti.«

Glede na rezultate analiz strokovnjaki priporočajo nadaljnjo previdnost predvsem tam, kjer so vidne cianobakterijske gošče. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi goščami na vodi in ob obali ter preprečijo njihovo zaužitje. Posebna previdnost je potrebna pri psih in drugih živalih, ki jim je treba preprečiti dostop do območij z vidnimi goščami ter pitje vode oziroma zaužitje gošče.

Kot so pojasnili, rezultati analiz sicer ne potrjujejo vzročne povezave med prisotnostjo cianotoksinov in poginom psov, saj na rezultate obdukcije psov še čakajo. Potrjujejo pa prisotnost potencialno nevarnih cianotoksinov v vzorčenih goščah, zato je ob prisotnosti vidnih cianobakterijskih gošč priporočljiva nadaljnja previdnost.

Na občini Kranjska Gora so napovedali, da bodo opozorilne table ostale, dokler bodo na vodi ali ob obali prisotne vidne cianobakterijske gošče. Občina bo v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami razmere še naprej spremljala in javnost obveščala o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Kaj so cianobakterije in kje jih najdemo

Cianobakterije se sicer pojavljajo v skoraj vseh vodnih ekosistemih, najdemo jih tudi na kopnem; v prsti, na zidovih, skalah in podobno, je mogoče prebrati na spletni strani Ciano.si. Večina v celicah proizvaja različne snovi, ki jim pomagajo preživeti.

Mnoge od teh so koristne tudi za ljudi, nekatere pa so lahko strupene. Pravimo jim cianotoksini in lahko negativno vplivajo na živali in ljudi. Prepoznamo jih po zeleni, rjavi ali škrlatni plasti na površini vode, včasih v kombinaciji z več poginulimi ribami ali drugimi organizmi v vodi ali ob njej. Redkeje se pojavijo kot plavajoča gošča na gladini.

Običajne okoljske koncentracije cianotoksinov so za ljudi ob kratkotrajni izpostavljenosti večinoma neškodljive, vendar so lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti nevarni za zdravje. Poleg tega so lahko nevarni za majhne otroke in domače živali.

Po besedah Maše Jablonske z Nacionalnega inštituta za biologijo se v zadnjem času vse pogosteje nanje obračajo lokalne skupnosti in upravljavci vodnih teles ter naročijo analize cianobakterij in cianotoksinov, kar pomeni, da je zavedanje o tem pojavu vedno večje. Vzorčenja so tako letos opravili na Zelenem jezeru v Kidričevem, Gradiškem in Zbiljskem jezeru, na Rakitni, v Vodomčevem gaju, Bohinjskem jezeru, v mlaki v Stanežičah, potoku ob čistilni napravi v Trzinu, ribniku nasproti strelišča v Pragerskem in umetnem zbiralniku vode za snežne topove pri hotelu Draš v Mariboru.

Vse lokacije, kjer so v preteklosti zaznali cianotoksine ali genetski potencial za njihovo proizvodnjo, vključno z vrstami cianotoksinov, najvišjimi zaznanimi koncentracijami ter datumi izvedenih analiz, so označene na zemljevidu na tej spletni strani.