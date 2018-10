V hotelu Agathe Christie se bo pisalo novo poglavje

Depandansa bo padla

Marko Matjašec, direktor Gozdnega gospodarstva Bled, ki je lani na dražbi poleg hotela Bellevue kupilo tudi hostel Pod Voglom, pravi, da novih naložb v turizem za zdaj ne načrtujejo.

Zgodovina in narava

Bled – V podjetju GG Bled, ki je lani na dražbi kupilo bohinjski hotel Bellevue v Ribčevem Lazu, kasneje pa še hostel pod Voglom, napovedujejo, da bodo propadajoči hotel obnovili. Koliko jih bo obnova stala, še niso izračunali, bo pa zagotovo dražja, kot je bil nakup obeh nepremičnin; zanju so na dražbah odšteli slaba dva milijona evrov.GG Bled, ki letos praznuje 70-letnico delovanja in je v lasti podjetja Metropolitana ljubljanske nadškofije, z nakupom prenočitvenih zmogljivosti poleg gozdarske dejavnosti krepi še novo, turistično, pojasni direktor GG Bled Marko Matjašec, ki pa pravi, da bodo v turizem vstopali počasi in da drugih investicijskih namer za zdaj nimajo.Po njegovih besedah so naložbo v turistično panogo na območju, kjer ima nadškofija svoje gozdove, ocenili kot poslovno priložnost, tudi zato, ker ponudnikov kakovostnih turističnih storitev primanjkuje. V zadnjem obdobju so v GG Bled letne prihodke približali 50 milijonom evrov, pri čemer so lansko in predlansko poslovno leto končali s po skoraj tremi milijoni evrov dobička.Na arhitekturni natečaj za prenovo Bellevueja so prejeli 15 prijav, najboljše tri so nagradili, z avtorji dveh pa zdaj pripravljajo načrte za prenovo spomeniško zaščitenega hotela Bellevue, ki je pred prodajo na dražbi v lasti Zmaga Pačnika in na koncu Japca Jakopina močno propadel. Kakšna bo nova podoba hotela, Matjašec še noče razkriti, pove le, da bodo bližnjo depandanso, ki ni zaščitena, podrli in na njenem mestu zgradili nov objekt, ki se bo »zlil z okoljem«. Razstavo arhitekturnih rešitev bodo pripravili do konca leta.Kot pravi Matjašec, mora načrte za obnovo hotela oziroma novogradnjo depandanse potrditi še nadzorni svet podjetja, nato se bodo lotili priprave gradbene dokumentacije. Koliko časa jim bo to vzelo, Matjašec še ne ve, za gradnjo oziroma sanacijo pa pričakuje, da bo trajala od 16 do 20 mesecev. Če bo šlo vse po željah investitorjev, bi prenovljeni hotel, ki je bil zgrajen pred stoletjem in je pomemben mejnik za razmah turizma v Bohinju, odprli leta 2021. Vrednost investicije bo znana, ko bodo izdelali načrte.Matjašec napoveduje, da bodo ponudbo prenovljenega hotela zasnovali tudi na njegovi bogati zgodovini in nekdanjih uglednih gostih, med katerimi je bila tudi slavna pisateljica Agatha Christie, ki je v Bohinju pisala svoje detektivske zgodbe. Drugi steber ponudbe bo neokrnjena bohinjska narava. Po njegovih besedah bo poseben izziv, kako zagotoviti dobro zasedenost hotela zunaj glavne poletne in zimske sezone, saj je turizem v Bohinju zdaj izrazito sezonski. Na to opozarja tudi najemnik hostla Pod Voglom Borut Jurkovič, ki pravi, da poskušajo obiskovalce spomladi in jeseni privabiti s programi aktivnih počitnic.Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus pravi, da je bil Hotel Bellevue pred stoletjem nosilec razvoja bohinjskega turizma , zaradi svoje »izjemne zgodovine« pa je zdaj lahko pospeševalec modernega turizma, ki temelji na p(r)odajanju zgodb. Pri tem se mu zdi ključno, da ponudniki v kraju sledijo strategiji bohinjskega trajnostnega turizma, ki jo uresničujejo tudi z blagovno znamko Bohinjsko. Vanjo so po novem vključili tudi ponudnike turističnih namestitev.