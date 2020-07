V Hrastniku ujeti v primež bolezni covid-19

8 novih okužb so danes odkrili v Hrastniku



Odvzeli pravico do dopusta

»Moramo se zavedati, da je situacija resna.« Marko Funkl, župan občine Hrastnik. FOTO: Arhiv/Občina Hrastnik

Zdravniki dosegljivi na telefon

»Včeraj smo imeli v Hrastniku enajst aktivnih primerov, danes dodatnih osem, s takšno rastjo bo jutri deset odstotkov vseh pozitivnih na covid-19 v državi v Hrastniku, zato resnično prosimo za aktivno vključitev vseh strokovnjakov in pristojnih služb v reševanje situacije. Občina Hrastnik pričakuje pomoč države pri zagotavljanju strokovnih kadrov, pri iskanju rešitev za zajezitev epidemije v Hrastniku.« pretresljivo ugotavlja hrastniški županZaradi povečanega število okuženih z novim koronavirusom v občini Hrastnik so z današnjim dnem zaprli vsa otroška in športna igrišča. Izdana je bila tudi odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju. »Pozivamo občanke, občane in tudi gostince, da se držijo vseh navodil NIJZ-ja pri uporabi gostinskih storitev in pa da se izogibajo stikom v zaprtih prostorih. Moramo se zavedati, da je situacija resna in da bomo samo z upoštevanjem vseh ukrepov preprečili širjenje virusa v občini,« je povedal hrastniški župan Funkl.Funkl je poudaril, da je dom starejših občanov v Hrastniku eden tistih domov z izrazito slabimi infrastrukturnimi možnostmi urejanja površin. Na ministrstvo so doslej že večkrat naslovili potrebo po novem domu, odkupili zemljišče, uredili prostorske načrte in idejne zasnove, a zaenkrat s strani države še niso prejeli pozitivnih novic. Prav tako direktorji zdravstvenih domov in domov za starejše od konca epidemije nimajo več na voljo covid-19 računa, preko katerega bi krili izredne stroške dodatnih del ali zaposlitev, kar pomeni, da so v primeru, da se teh sredstev ne zagotovi, ogrožena življenja ljudi, je povedal Funkl., direktor hrastniške doma starejših je dejal, da je v domu z današnjim dnem evidentiranih sedem okužb, od tega štiri pri zaposlenih in tri pri stanovalcih. Danes so vse zaposlene testirali na koronavirus, v domu pa so aktivirali t. i. rdečo cono, v kateri se trenutno nahaja en stanovalec. »Zaposleni z okužbo so izločeni iz delovnega procesa, zaposleni, ki so na dopustu, so bili poklicani nazaj na delo, drugim, ki bi morali oditi na dopust, pa je bila ta pravica preklicana,« je povedal Kopušar.Glede na izrazito slabo epidemiološko sliko v tej zasavski občini, so v tamkajšnjem zdravstvenem domu sprejeli nekatere ukrepe in priporočila, ki so nujno potrebni za zmanjšanje tveganja prenosa okužb. Po besedah njihovega direktorjaodslej vstop v zaprte prostore zdravstvenega doma ni mogoč brez predhodne najave oz. dogovora z zdravstvenim osebjem.Bolniki, ki potrebujejo zdravstveno pomoč naj pokličejo 112 ali na tel. št. 03 56 54 451. Vse ambulante, dispanzerji in oddelki zdravstvenega doma bodo v okviru ordinacijskih časov dosegljivi.Pacienti bodo vse zadeve lahko urejali preko telefona, izvajali se bodo zgolj nujni zobozdravstveni pregledi, nujni pregledi nosečnic se bodo opravljali, prav tako se bodo izvajale patronažne dejavnosti ob strogih zaščitnih ukrepih. Preventivne dejavnosti se bodo izvajale omejeno, v skladu s strokovno določitvijo, za zmanjšanje tveganja možnih okužb nameravajo zdravstveni dom razkužiti. »Pozivamo vse prebivalke in prebivalce, da v primeru suma okuženosti na koronavirus ostanejo doma, se po telefonu povežejo z osebnim zdravnikom in čakajo na nadaljnja navodila,« je dejal Pajič.