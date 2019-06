V Hrastovljah zaustavili iztek kerozina, po dolgi noči nekaj optimizma

izobraževanje odraslih

Pridružite se Executive MBA in v kreativnem okolju razvijte svoj voditeljski potencial ter se učite od najboljših

»Eno izmed glavnih poslanstev IEDC-Poslovne šole Bled je izobraziti odgovorne voditelje, ki bodo vodili poslovanje na drugačen način. Vsak voditelj je v bistvu odgovoren ne le za svoje podjetje, ampak tudi za razvoj celotne družbe. V tem smislu so trajnostni razvoj, umetnost in voditeljstvo v povezavi z etiko in vodenjem podjetij trije glavni stebri našega izobraževalnega procesa,« pravi dekanja Danica Purg.