Ponosen dan za Idrijo, odprli dva objekta

Odprtja se je udeležil minister Matjaž Han, ki je izrazil zadovoljstvo, da je bila prenova športne dvorane uresničena s sredstvi ministrstva ter s pomočjo visokih donacij.

»Ganjen sem bil, ko sem izvedel, da je družina Rejc dodala še milijon evrov. Ko država, posameznik in lokalna skupnost stopijo skupaj, lahko uresničujemo velike stvari,« je dejal.

Andra Krapš Rejc, predstavnica donatorske družine Rejc, je po slavnostnem odprtju povedala, da so se kot družina, ki je zavezana solidarnosti in skupnemu dobremu, po tehtnem premisleku odločili za donacijo za prenovo Modre dvorane, saj je to projekt, ki je pomemben za celotno skupnost. »Želimo, da bo Modra dvorana zasijala v polnem sijaju kot srce skupnosti, stičišče generacij, za sedanjost in za prihodnost,« je še povedala.

Otvoritev Divje bajte. FOTO: Idrija.com

Modra dvorana je že več desetletij ključen prostor za izvajanje dopoldanske športne vzgoje za več kot 700 osnovnošolcev ter za popoldanske športne in rekreativne dejavnosti društev in klubov, pa tudi za večje kulturne, glasbene in zabavne prireditve v mestu. Občina Idrija in upravljalci so se dolga leta soočali z raznovrstnimi težavami, kot so puščanje strehe ter neustrezno delujoče prezračevanje in ogrevanje.

Ključen preobrat je prinesel razpis ministrstva za sofinanciranje investicij v javno športno infrastrukturo, na katerem je občina za prenovo Modre dvorane uspela pridobiti milijon evrov.

V času prenove je občino razveselila tudi odločitev podjetij Kolektor in Hidria, da donirata nov športni pod, ostalo pa je občina primaknila iz proračuna, je na današnjem odprtju povedal župan Tomaž Vencelj, ki celotno vrednost investicije ocenjuje na okoli 2,5 milijona evrov.

Obsežna prenova je zajemala zunanji ovoj objekta, streho s kupolami, okna in notranjo prenovo ter sodobno akustično ureditev, da je dvorana sedaj primerna tudi za zahtevnejše glasbene in druge kulturne dogodke.

»Modra dvorana je s to sanacijo in posodobitvijo bila deležna temeljite in kakovostne akustične obdelave. Odmevni čas je manjši od ene sekunde, kar je manj kot v koncertnih dvoranah,« je še pojasnil Vencelj. Med novostmi v dvorani so tudi novo ozvočenje, nov semafor in posodobljena športna oprema. Prihodnje leto bo občina obnovila še garderobe.

Divja bajta. FOTO: Idrija.com

Lesen objekt Divja bajta v Podroteji pri vstopu v Krajinski park Zgornja Idrijca je nastal iz starega kozolca. Projekt v skupni vrednosti blizu 600.000 evrov, ki ga je ministrstvo na razpisu podprlo z 250.000 evri, je obsegal vzpostavitev treh točk. S temi želi občina v luči trajnostnega turizma spodbujati obiskovalce krajinskega parka, da ga ne obremenjujejo z avtomobili, ampak se vanj odpravijo s kolesom ali peš.

Kot je danes pojasnila Mojca Gorjup Kavčič, v. d. direktorice Zavoda za turizem Idrija, upravljalca krajinskega parka, bo vloga Divje bajte informiranje obiskovalcev, ponudba naravoslovnih in naravovarstvenih vsebin, organizacija delavnic za otroke, sprejemanje šolskih skupin. »Vzpostaviti želimo tudi naravovarstveni nadzor v krajinskem parku in ta služba bo imela svoje mesto v Divji bajti,« je dodala.